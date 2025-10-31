The Traitors, Alessia Marcuzzi si prende la rinvicita su Rai e Mediaset grazie a Prime Video
Il nuovo format promette colpi di scena e suspence: nel casta anche Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti e Paola Barale.
Il 30 ottobre su Prime Video si è alzato il sipario su The Traitors Italia, con Alessia Marcuzzi alla guida di un format che fa del sospetto la sua spina dorsale. Nei primi quattro episodi si entra in una villa: un gruppo di concorrenti "leali" crede di collaborare, ma tra loro si nascondono traditori. Il compito? Smontare le menzogne, stanare gli inganni, arrivare al montepremi.
Il cast vanta nomi che fanno salire le aspettative: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica, e altri. Chi tra loro sarà il più scaltro? Tutte le info e le novità sul reality le trovare nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
