Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia nel cast completo di The Traitors Italia su Amazon Prime Video
Ecco tutti i partecipanti del nuovo reality show di Prime Video, disponibile in streaming sul portale di Amazon: Leali e Traditori con in palio un montepremi
The Traitors Italia, nuovo reality show di Amazon Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi sta per aprire i battenti. Girato in 2 castelli della Val di Non, in Trentino, è una sfida in 6 puntate tra 14 personaggi famosi, tra cui Filippo Bisciglia. Divisi tra traditori e leali, dovranno farsi fuori uno alla volta: in palio un montepremi in crescita progressiva attraverso prove di gruppo. Ecco tutte le regole e il cast completo di The Traitors Italia.
Un gioco del gatto col topo
I Traditori si conoscono tutti e decidono assieme chi uccidere. I Leali sono all’oscuro dell’identità degli altri. Una posizione complicata per loro, che li porterà a colpire anche altri concorrenti "innocenti" e aiutando così i Traditori. The Traitors Italia si articola su 6 puntate e si svolge in due castelli della Val di Non, in Trentino. In palio un ricco montepremi che crescerà in base ai risultati di alcune prove di gruppo.
Il cast completo di The Traitors Italia
Aurora Ramazzotti (28 anni), conduttrice e influencer, è figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e da due anni è mamma di Cesare, avuto con Goffredo Cerza. Daniele Resconi (25), cuoco e personal trainer, ha all’attivo collaborazioni con Il Circolino, Marchesi 1824 e Campari Group, oltre che il libro: Il bello della cucina. Ricette al ritmo della mia vita. L’ex concorrente del Grande Fratello 2006 Filippo Bisciglia (48 anni) è noto ai più per la conduzione di Temptation Island. "È stato bellissimo ritrovare Alessia", ha affermato. "Lei è stata la prima a dire il mio nome in televisione, e vederla di nuovo a condurre un programma dove io ero il concorrente è stata un’emozione molto forte". Nel cast di The Traitors Italia anche Giancarlo Commare (33 anni), famoso per la partecipazione a Mare Fuori. Giuseppe Giofrè (32 anni) è invece il vincitore dell’edizione 2012 di Amici di Maria De Filippi nella categoria Danza e da 12 anni lavora con Jennifer Lopez. Mariasole Pollio (22 anni) attualmente conduce Ante Factor e ha presentato assieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi il PrimaFestival di Sanremo.
Comica, regista, attrice e sceneggiatrice, Michela Andreozzi (56 anni) è una personalità polivalente, al pari di Paola Barale (58 anni), nota per gli anni al fianco di Mike a La Ruota della Fortuna e per le stagioni a Buona Domenica. Pierluca Mariti (34 anni) è un ex manager aziendale votato alla stand-up comedy. Raiz (58), pseudonimo di Gennaro Della Volpe è cantautore e attore. Mestiere simile conduce Rocco Tanica (61 anni), nome d’arte di Sergio Conforti, storico tastierista degli Elio. Tess Masazza (38 anni) è una content creator, attrice e blogger. Chiudono il cast Yoko Yamada (32), comica bresciana nata da madre italiana e padre giapponese, e Alessandro Orrei (27 anni), anche lui proveniente dal cast di Mare Fuori.
