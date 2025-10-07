Prime Video 1 /14 Michela Andreozzi Nata a Roma il 4 luglio 1969, Michela Andreozzi è attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica. Si è formata al Teatro Argentina di Roma e ha studiato filmologia all’Università Roma Tre, integrando la sua preparazione con corsi di sceneggiatura (Scuola Holden). Ha cominciato la carriera televisiva contribuendo a programmi come Domenica In e “Non è la Rai”. In coppia con Francesca Zanni ha fatto il duo comico “Gretel & Gretel” fino al 2002. Come regista, ha firmato film come Nove lune e mezza, Brave ragazze, Genitori vs Influencer, e più recentemente Una gran voglia di vivere e Unicorni.

Prime Video 2 /14 Paola Barale Star della televisione italiana dagli anni ’90 in poi, Paola Barale ha conquistato popolarità in programmi di varietà e intrattenimento. È stata valletta e co-conduttrice in format di grande diffusione e ha costruito un’immagine solida come showgirl. La sua presenza nello show porterà sicuramente un mix di esperienza televisiva consolidata e capacità di resistere alla pressione.

Prime Video 3 /14 Filippo Bisciglia Conduttore televisivo che ha maturato forte familiarità con i meccanismi dei reality e dell’intrattenimento grazie a Temptation Island. Il suo ruolo sarà interessante da seguire, perché conosce bene le dinamiche del “dietro le quinte” televisivo e sa gestire relazioni, alleanze e conflitti sotto pressione.

Prime Video 4 /14 Giancarlo Commare Attore emergente sulla scena italiana, con partecipazioni in serie televisive e progetti cinematografici. Il suo background artistico suggerisce che potrà portare sensibilità interpretativa e capacità relazionale nel gruppo, magari giocando un ruolo “strategico” nelle dinamiche psicologiche del gioco, o rivestendo proprio il ruolo del "Traditore", chissà.

Prime Video 5 /14 Giuseppe Giofrè Ballerino e performer, abituato all’impegno fisico, alla disciplina e alla visibilità scenica. La sua presenza suggerisce che potrà avvantaggiarsi nelle sfide che richiedono resistenza, coordinazione e prestanza fisica.

Prime Video 6 /14 Pierluca Mariti Noto sul web e dai social media, Pierluca è probabilmente più forte nell’ambito della comunicazione digitale e della visibilità online. Può portare al gruppo consapevolezza di come si proietta l’immagine, tattiche social e sicuramente divertimento!

Prime Video 7 /14 Tess Masazza Influencer e content creator con presenza sui social, specializzata probabilmente in ambiti lifestyle, moda, intrattenimento. Il suo background mediatico può tornare utile per costruire alleanze, e magari fare da ponte in alcuni giochi.

Prime Video 8 /14 Alessandro Orrei Alessandro Orrei è uno degli attori protagonisti di Mare Fuori, la serie tv cult della Rai. Giovanissimo e talentuoso, interpreta Mimmo. Sicuramente porterà nel programma carisma e uno spirito fresco.

Prime Video 9 /14 Mariasole Pollio Personaggio noto sui social e nell’ambito del web entertainment, ma anche come co-conduttrice in alcune serate televisive. Mariasole potrebbe usare bene le sue competenze di visibilità, per navigare nelle dinamiche di fiducia tra i concorrenti.

Prime Video 10 /14 Raiz Raiz, pseudonimo di Gennaro Della Volpe, è un cantautore e attore italiano. Anche lui visto in fiction come Mare Fuori, I Bastardi di Pizzofalcone e Purché finisca bene.

Prime Video 11 /14 Aurora Ramazzotti Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora è già nota al grande pubblico per la sua familiarità con i media, programmi televisivi e presenze in eventi. È abituata alle telecamere, al giudizio pubblico e sa muoversi nel mondo dello spettacolo con disinvoltura.

Prime Video 12 /14 Daniele Resconi Chef diventato celebre sui social, sopratutto tik tok, per il suo stile fresco e il suo fascino porterà al gioco una competenza pratica e specialistica diversa, che può essere utile nelle prove che prevedono abilità manuali, creatività e resistenza fisica.

Prime Video 13 /14 Rocco Tanica Conosciuto nella scena musicale italiana per la sua attività con il gruppo Elio e le Storie Tese (tastierista, autore satirico). È persona dotata di ironia, intelligenza e capacità critica. Tali qualità possono essere decisive in un reality di strategia, dove saper leggere le dinamiche nascoste è un vantaggio enorme.