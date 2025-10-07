The Traitors, Alessia Marcuzzi ruba Filippo Bisciglia a Mediaset per il suo reality su Prime Video
Ci saranno accanto a loro tanti altri voti arcinoti del palcoscenico televisivo italiano, da Paola Barale ad Aurora Ramazzotti passando per Giancarlo Commare
-
1/14
Michela Andreozzi
Nata a Roma il 4 luglio 1969, Michela Andreozzi è attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica. Si è formata al Teatro Argentina di Roma e ha studiato filmologia all’Università Roma Tre, integrando la sua preparazione con corsi di sceneggiatura (Scuola Holden). Ha cominciato la carriera televisiva contribuendo a programmi come Domenica In e “Non è la Rai”. In coppia con Francesca Zanni ha fatto il duo comico “Gretel & Gretel” fino al 2002. Come regista, ha firmato film come Nove lune e mezza, Brave ragazze, Genitori vs Influencer, e più recentemente Una gran voglia di vivere e Unicorni.
-
2/14
Paola Barale
Star della televisione italiana dagli anni ’90 in poi, Paola Barale ha conquistato popolarità in programmi di varietà e intrattenimento. È stata valletta e co-conduttrice in format di grande diffusione e ha costruito un’immagine solida come showgirl. La sua presenza nello show porterà sicuramente un mix di esperienza televisiva consolidata e capacità di resistere alla pressione.
-
3/14
Filippo Bisciglia
Conduttore televisivo che ha maturato forte familiarità con i meccanismi dei reality e dell’intrattenimento grazie a Temptation Island. Il suo ruolo sarà interessante da seguire, perché conosce bene le dinamiche del “dietro le quinte” televisivo e sa gestire relazioni, alleanze e conflitti sotto pressione.
-
4/14
Giancarlo Commare
Attore emergente sulla scena italiana, con partecipazioni in serie televisive e progetti cinematografici. Il suo background artistico suggerisce che potrà portare sensibilità interpretativa e capacità relazionale nel gruppo, magari giocando un ruolo “strategico” nelle dinamiche psicologiche del gioco, o rivestendo proprio il ruolo del "Traditore", chissà.
-
5/14
Giuseppe Giofrè
Ballerino e performer, abituato all’impegno fisico, alla disciplina e alla visibilità scenica. La sua presenza suggerisce che potrà avvantaggiarsi nelle sfide che richiedono resistenza, coordinazione e prestanza fisica.
-
6/14
Pierluca Mariti
Noto sul web e dai social media, Pierluca è probabilmente più forte nell’ambito della comunicazione digitale e della visibilità online. Può portare al gruppo consapevolezza di come si proietta l’immagine, tattiche social e sicuramente divertimento!
-
7/14
Tess Masazza
Influencer e content creator con presenza sui social, specializzata probabilmente in ambiti lifestyle, moda, intrattenimento. Il suo background mediatico può tornare utile per costruire alleanze, e magari fare da ponte in alcuni giochi.
-
8/14
Alessandro Orrei
Alessandro Orrei è uno degli attori protagonisti di Mare Fuori, la serie tv cult della Rai. Giovanissimo e talentuoso, interpreta Mimmo. Sicuramente porterà nel programma carisma e uno spirito fresco.
-
9/14
Mariasole Pollio
Personaggio noto sui social e nell’ambito del web entertainment, ma anche come co-conduttrice in alcune serate televisive. Mariasole potrebbe usare bene le sue competenze di visibilità, per navigare nelle dinamiche di fiducia tra i concorrenti.
-
10/14
Raiz
Raiz, pseudonimo di Gennaro Della Volpe, è un cantautore e attore italiano. Anche lui visto in fiction come Mare Fuori, I Bastardi di Pizzofalcone e Purché finisca bene.
-
11/14
Aurora Ramazzotti
Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora è già nota al grande pubblico per la sua familiarità con i media, programmi televisivi e presenze in eventi. È abituata alle telecamere, al giudizio pubblico e sa muoversi nel mondo dello spettacolo con disinvoltura.
-
12/14
Daniele Resconi
Chef diventato celebre sui social, sopratutto tik tok, per il suo stile fresco e il suo fascino porterà al gioco una competenza pratica e specialistica diversa, che può essere utile nelle prove che prevedono abilità manuali, creatività e resistenza fisica.
-
13/14
Rocco Tanica
Conosciuto nella scena musicale italiana per la sua attività con il gruppo Elio e le Storie Tese (tastierista, autore satirico). È persona dotata di ironia, intelligenza e capacità critica. Tali qualità possono essere decisive in un reality di strategia, dove saper leggere le dinamiche nascoste è un vantaggio enorme.
-
14/14
Yoko Yamada
Classe 1993 Yoko Yamada è un'attrice e comica bresciana nata da madre italiana e padre giapponese. Nel 2017 scopre la stand-up comedy e inizia a partecipare alle prime serate di open mic. Diventata famosa anche grazie alla sua partecipazione ad Italia's Got Talent. Le sue competenze nell'ambito comico saranno fondamentali per salvarla nel gioco.
Potrebbe interessarti anche
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore naufragato dopo 17 anni: l’annuncio e i motivi dietro la separazione
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. L’annuncio sui soc...
Programmi tv, cosa vedere oggi 22 settembre: Giletti torna in grande stile e Filippo Bisciglia ci prepara a Uomini e Donne
Dall'epilogo del reality più seguito della tv, alle inchieste più attuali, passando ...
Su Mediaset Infinity la fiction che rese famosa Alessia Marcuzzi
Per 3 stagioni la bionda conduttrice ha vestito la divisa dell'Arma nella fiction Ra...
Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti
I programmi TV di stasera: Carlo Conti e la giuria vip inaugurano Tale e Quale, Quar...
Elettra Lamborghini e Filippo Bisciglia sono pronti a sfidarsi a colpi di share
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 15 settembre: Luca...
Stasera in TV (22 settembre), Elettra Lamborghini contro Filippo Bisciglia e il ritorno di Giletti in sfida con Nicola Porro
Cosa vedere stasera? La programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Boss in incognit...
Guadagni choc e sfide assurde su Prime Video: il nuovo reality è imperdibile
Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di ‘The Social Hero’, il nuovo show con...
Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi
Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...