Lorella Cuccarini nel castello dei traditori di Prime Video: la prof di Amici pronta a ingannare (o essere ingannata) in The Traitors 2 Lorella Cuccarini è la prima concorrente ufficiale di The Traitors 2: nel cast anche Giulia Salemi. Intanto emergono dettagli su location e registrazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Fervono i preparativi per The Traitors Italia 2, la seconda edizione del reality show di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi e, tra rumor vari, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul cast. Dopo il successo della stagione d’esordio, premiata anche dal pubblico e dalla critica, l’attenzione è tutta rivolta ai volti che prenderanno parte alla nuova avventura tra alleanze, sospetti e tradimenti. A rompere il riserbo è stato il sito DavideMaggio.it, che ha rivelato il nome della prima concorrente ufficiale: una presenza molto nota della televisione italiana, ovvero, Lorella Cuccarini. Oltre a lei, anche un’altra personalità molto amata, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

The Traitors 2, Lorella Cuccarini nel cast della seconda edizione dello show Prime Video

Sta per tornare uno dei reality più apprezzati di Prime Video, The Traitors, la cui seconda edizione inizia a prendere forma, sempre sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. Sul cast sono emerse diverse indiscrezioni, tra cui quelle riportate da Davide Maggio, che ha rivelato la presenza di Lorella Cuccarini come prima concorrente ufficiale: "Lorella Cuccarini sarà una concorrente della prossima edizione…". Lo stesso portale ha inoltre riferito che tra i partecipanti ci sarebbe anche la compagna di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi. Secondo quanto riportato anche da Biccy, le registrazioni della nuova stagione sarebbero iniziate oggi, 11 giugno e si concluderanno il 19 giugno, data in cui verrà decretato il vincitore. Inoltre, la location sarebbe cambiata: non più il Trentino-Alto Adige, ma il Castello di Lunghezza a Roma.

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Sempre sul fronte casting, si parla di un gruppo di 14 concorrenti e di "Traditori" scelti tra volti provenienti da Amici e Ballando con le Stelle, oltre a personaggi dello sport, del web, del giornalismo, della comicità e del cinema. Possibile anche la presenza di un figlio d’arte. Stando alle indiscrezioni, il cast dovrebbe essere composto dai seguenti nomi:

Lorella Cuccarini

Giulia Salemi

Filippo Magnini

Giorgia Palmas

Francesca Barra

Jolanda Renga

Valentina Nappi

Mario Ermito

Gianluca Torre

Pasquale La Rocca

Camilla Boniardi (Camihawke)

Daniele Gattano

Biondo

Awed

The Traitors, in cosa consiste il format di Prime Video

Per chi non lo conoscesse, The Traitors è un reality psicologico disponibile su Prime Video, ispirato ai giochi di deduzione sociale come "Lupus in Tabula". Un gruppo di concorrenti, spesso celebrità, viene isolato in un castello e diviso segretamente in due fazioni: i Leali e i Traditori ( i Leali non conoscono l’identità dei Traditori). Durante il gioco, tutti partecipano a missioni di gruppo per accumulare un montepremi, mentre i Traditori cercano di eliminare i Leali senza farsi scoprire. Periodicamente, i concorrenti si confrontano e votano per eliminare chi ritengono sospetto. I Leali vincono se riescono a smascherare tutti i Traditori, mentre i Traditori vincono se arrivano alla fine senza essere scoperti, conquistando l’intero montepremi.

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