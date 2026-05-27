The Traitors 2 perde Andrea Delogu ma 'vince' un'amata attrice di Mare Fuori: chi ci sarà e chi ha detto di no ad Alessia Marcuzzi Il reality Prime Video torna con nuovi concorrenti: tra indiscrezioni e rifiuti eccellenti spunta una star di Mare Fuori e il no secco di Andrea Delogu.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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The Traitors è pronto a tornare con una seconda stagione attesissima dopo il buon successo del debutto su Prime Video, andato in onda lo scorso novembre. Il format, condotto da Alessia Marcuzzi, ha messo in scena un gioco psicologico tra "leali" e "traditori", con concorrenti famosi chiamati a sfidarsi tra prove, strategie e sospetti per conquistare il montepremi finale.

The Traitors 2: il reality di Prime Video riapre il gioco tra conferme e indiscrezioni

Nella prima edizione a trionfare è stato Giuseppe Giofrè, capace di incarnare perfettamente la figura del "traditore" vincente. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione avrebbe già chiuso il cast della nuova stagione, con concorrenti "blindati con clausole altissime", come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, proprio per evitare fughe di notizie.

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Le registrazioni sarebbero imminenti e anche la location cambierà rispetto al castello della scorsa edizione, mantenendo però il massimo riserbo. Un elemento che aumenta ancora di più la curiosità attorno al progetto, già considerato uno dei reality più attesi del catalogo Prime Video.

Da Mare Fuori a The Traitors 2: Maria Esposito tra i nomi più chiacchierati del cast

Tra le indiscrezioni più forti sul cast spunta il nome di Maria Esposito, protagonista della serie cult Mare Fuori. L’attrice, secondo quanto riportato, sarebbe tra i volti pronti a entrare nel gioco, seguendo le orme di altri interpreti della serie come Raiz e Alessandro Orrei, già coinvolti nella precedente stagione. Nel frattempo, però, non mancano i grandi rifiuti. Vanity Fair ha rivelato che anche Chiara Ferragni sarebbe stata contattata dalla produzione, ma avrebbe preferito declinare: "Le proposte televisive piovono una dopo l’altra, ma lei le analizza con attenzione e le rifiuta quando non corrispondono ai suoi progetti", si legge nelle indiscrezioni.

Un altro nome pesante è quello di Andrea Delogu, che avrebbe detto no nonostante un lungo corteggiamento. La rubrica "C’è chi dice" del settimanale Chi ha raccontato che "La Delogu è stata corteggiata…" dalla produzione, ma alla fine ha preferito non partecipare al reality.

Andrea Delogu dice no: "Ha declinato l’offerta", ma la carriera resta in ascesa

Il rifiuto di Andrea Delogu non arriva in un momento qualunque della sua carriera. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e una stagione televisiva particolarmente intensa, la conduttrice continua a essere al centro di progetti importanti tra Rai, cinema e nuovi programmi come il Tim Summer Hits, al fianco di Carlo Conti.

Secondo quanto riportato da Chi e ripreso da diverse testate, "Ha declinato l’offerta dicendo no al ruolo di concorrente…", lasciando così scoperto uno dei ruoli più discussi della prossima edizione del reality.

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