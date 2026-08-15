Su Netflix qualcosa non torna, The Witcher 5 sparisce dal 2026: i motivi dietro la decisione della piattaforma
La quinta e ultima stagione della serie era attesa entro il 2026, ma la finestra di uscita sarebbe ora slittata al 2027: nessuna spiegazione ufficiale da parte di Netflix
C’è qualcosa che non torna sulla recente decisione di Netflix riguardo The Witcher 5. La stagione finale della serie era attesa entro la fine del 2026, ma nelle ultime settimane il riferimento a quell’anno sarebbe scomparso dai materiali della piattaforma, lasciando spazio all’ipotesi di un debutto soltanto nel 2027. Un cambio di programma arrivato in modo piuttosto silenzioso e, soprattutto, senza una spiegazione ufficiale.
The Witcher slitta: Post-produzione o una scelta strategica di Netflix?
Una delle spiegazioni più accreditate che stanno circolando ultimamente riguarda la fase di post-produzione, infatti, The Witcher è una serie che richiede un lavoro importante sugli effetti visivi e non è quindi escluso che Netflix abbia deciso di concedere più tempo alla lavorazione prima di fissare il debutto per i suoi fruitori. Del resto, le riprese si sono concluse soltanto a settembre 2025 e un’ulteriore fase di rifinitura potrebbe aver fatto slittare i tempi inizialmente ipotizzati. Non esiste però soltanto l’aspetto tecnico. Netflix potrebbe aver scelto di riorganizzare il proprio calendario, spostando la stagione finale per far spazio ad altre produzioni considerate più urgenti, oltre che più amate. Al momento, però, la piattaforma non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale sul cambio di programma. La situazione resta quindi piuttosto insolita: fino a pochi mesi fa il 2026 sembrava essere l’anno destinato al ritorno di Geralt e degli altri protagonisti, mentre ora la finestra più probabile sembra essere quella del 2027.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Netflix fa slittare The Witcher: il calo d’interesse dietro la decisione?
C’è poi un secondo elemento che rende il rinvio ancora più interessante. La quarta stagione, arrivata su Netflix nell’ottobre 2025, non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente positiva dalla critica e, secondo quanto riportato nel nuovo report, avrebbe registrato anche un calo significativo degli ascolti. Non significa necessariamente che queste performance abbiano spinto Netflix a rinviare l’ultima stagione, ma il dato apre inevitabilmente una domanda: The Witcher è ancora una priorità per la piattaforma?
Per ora non ci sono conferme in questo senso e sarebbe quindi prematuro parlare di una decisione legata esclusivamente agli ascolti. Resta però il fatto che la quinta stagione rappresenterà il capitolo conclusivo della serie e che Netflix sembra aver cambiato strategia proprio nella fase successiva alla conclusione delle riprese. Per scoprire se si tratta soltanto di una scelta produttiva o del segnale di un ridimensionamento del franchise, i fan di tutto il mondo sono costretti ad attendere nuove comunicazioni ufficiali da parte da uno dei più importanti canali di streaming della tv internazionale.
Potrebbe interessarti anche
Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, la fusione finisce in tribunale: il processo ha una data e ora ballano miliardi sul tavolo
La maxi fusione da 111 miliardi tra Paramount e Warner Bros. Discovery finisce sotto...
Game of Thrones: il film su Aegon il Conquistatore si farà, ma c’è un problema che gela i fan: ecco quale
Warner Bros. Discovery inserisce il progetto nella programmazione oltre il 2027: il ...
Che fine farà Heckler? Netflix molla lo spin-off americano di Squid Game: il mistero del progetto bloccato
Netflix mette da parte Heckler, lo spin-off americano di Squid Game con David Finche...
The Witcher 5 vedrà un'importante svolta per i tre protagonisti
The Witcher torna su Netflix con la stagione 5, che sarà anche l'ultima, e per risol...
Festival 2027, il nuovo regolamento di De Martino: giovani aboliti. Come cambia Area Sanremo
L'attesa per la prossima edizione del Festival entra nel vivo e, mentre si avvicina ...
Damiano David conquista l'Italia da solista: il primo platino e la reunion coi Måneskin all'orizzonte
Il cantante romano si gode il successo di ‘Born with a broken heart’ e prepara il ri...
Netflix nei guai: sparisce un film con Nicolas Cage e scatta una causa da 105 milioni. Ecco la verità
La piattaforma streaming è stata citata in giudizio dal produttore Simon Afram dopo ...
The Lincoln Lawyer, la storia non è finita: Netflix rilancia la serie ma punta tutto su un nuovo protagonista
La storia della celebre serie continuerà anche dopo la quinta stagione: Netflix lanc...