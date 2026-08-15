Su Netflix qualcosa non torna, The Witcher 5 sparisce dal 2026: i motivi dietro la decisione della piattaforma La quinta e ultima stagione della serie era attesa entro il 2026, ma la finestra di uscita sarebbe ora slittata al 2027: nessuna spiegazione ufficiale da parte di Netflix

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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C’è qualcosa che non torna sulla recente decisione di Netflix riguardo The Witcher 5. La stagione finale della serie era attesa entro la fine del 2026, ma nelle ultime settimane il riferimento a quell’anno sarebbe scomparso dai materiali della piattaforma, lasciando spazio all’ipotesi di un debutto soltanto nel 2027. Un cambio di programma arrivato in modo piuttosto silenzioso e, soprattutto, senza una spiegazione ufficiale.

The Witcher slitta: Post-produzione o una scelta strategica di Netflix?

Una delle spiegazioni più accreditate che stanno circolando ultimamente riguarda la fase di post-produzione, infatti, The Witcher è una serie che richiede un lavoro importante sugli effetti visivi e non è quindi escluso che Netflix abbia deciso di concedere più tempo alla lavorazione prima di fissare il debutto per i suoi fruitori. Del resto, le riprese si sono concluse soltanto a settembre 2025 e un’ulteriore fase di rifinitura potrebbe aver fatto slittare i tempi inizialmente ipotizzati. Non esiste però soltanto l’aspetto tecnico. Netflix potrebbe aver scelto di riorganizzare il proprio calendario, spostando la stagione finale per far spazio ad altre produzioni considerate più urgenti, oltre che più amate. Al momento, però, la piattaforma non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale sul cambio di programma. La situazione resta quindi piuttosto insolita: fino a pochi mesi fa il 2026 sembrava essere l’anno destinato al ritorno di Geralt e degli altri protagonisti, mentre ora la finestra più probabile sembra essere quella del 2027.

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Netflix fa slittare The Witcher: il calo d’interesse dietro la decisione?

C’è poi un secondo elemento che rende il rinvio ancora più interessante. La quarta stagione, arrivata su Netflix nell’ottobre 2025, non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente positiva dalla critica e, secondo quanto riportato nel nuovo report, avrebbe registrato anche un calo significativo degli ascolti. Non significa necessariamente che queste performance abbiano spinto Netflix a rinviare l’ultima stagione, ma il dato apre inevitabilmente una domanda: The Witcher è ancora una priorità per la piattaforma?

Per ora non ci sono conferme in questo senso e sarebbe quindi prematuro parlare di una decisione legata esclusivamente agli ascolti. Resta però il fatto che la quinta stagione rappresenterà il capitolo conclusivo della serie e che Netflix sembra aver cambiato strategia proprio nella fase successiva alla conclusione delle riprese. Per scoprire se si tratta soltanto di una scelta produttiva o del segnale di un ridimensionamento del franchise, i fan di tutto il mondo sono costretti ad attendere nuove comunicazioni ufficiali da parte da uno dei più importanti canali di streaming della tv internazionale.



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