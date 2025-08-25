The Terminal List, la storia di Ben Edwards non è finita: trama, trailer e data d'uscita in streaming
Arriva su Prime Video The Terminal List: Lupo Nero, la serie prequel che ha come protagonista il personaggio di Ben Edwards. Trama, trailer e cast della serie
Dopo il grande successo di The Terminal List, Prime Video è pronta al lancio di The Terminal List: Lupo Nero (The Terminal List: Dark Wolf), di cui è stato pubblicato il primo trailer. Parliamo del prequel annunciato tempo fa proprio sulla scia degli ottimi risultati avuti dalla serie principale. Al centro della storia c’è un personaggio che abbiamo già conosciuto, il Ben Edwards interpretato da Taylor Kitsch, che chi ha seguito la serie sa aver trovato il suo destino per mano del suo amico James Reece, interpretato da Chris Pratt.
The Terminal List: Lupo Nero: il trailer e la trama della serie prequel
"Uomini come noi. Protettori, difensori, sentinelle. O combatti o ci pensi", intona una voce nel trailer di The Terminal List: Dark Wolf, un thriller di spionaggio che parla del lato oscuro della guerra con tutto il sacrificio umano che ne consegue. Stando a quanto anticipato proprio da Kitsch, la trama si baserebbe su storie vere, aneddoti vissuti da ex SEAL e Rangers. "Adoro il fatto di essere circondato da SEAL e Rangers, perché impari ogni giorno. – ha dichiarato l’attore – Ci sono così tante cose che non sappiamo che abbiano vissuto".
Proprio la star della serie prequel ha poi fatto cenno ad una possibile seconda stagione, spiegando che, qualora ci fosse, esplorerebbe nuove location e nuove storie, come episodi ambientati a Guam, nelle Filippine o in Australia. Taylor Kitsch ha inoltre espresso grande entusiasmo per un’eventuale seconda stagione, che potrebbe portare sullo schermo qualcosa di "completamente nuovo" e "incredibilmente originale".
Cast e data d’uscita della serie in streaming su Prime Video
Nel cast, oltre a Taylor Kitsch e Chris Pratt, troviamo Tom Hopper, Robert Wisdom, Luke Hemsworth e Jared Shaw, quest’ultimo ex Navy SEAL. La produzione è gestita da Amazon MGM Studios, MRC e Civic Center Media, con un team di produttori esecutivi che include anche l’autore Jack Carr e Frederick E.O. Toye, regista del pilot e vincitore di un Emmy per Shōgun.
The Terminal List: Lupo Nero debutterà a livello globale su Prime Video con i primi tre episodi il 27 agosto 2025. I successivi episodi saranno disponibili ogni settimana, con il finale di stagione previsto per il 24 settembre.
