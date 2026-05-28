Altro che Harley Quinn: Margot Robbie ha confessato la sua paura (segreta) più grande: vi lascerà senza parole
In The Suicide Squad - Missione Suicida è la più rumorosa di tutti. Nella vita privata, però, Margot Robbie soffre d’ansia quando deve parlare in pubblico e preferisce stare lontana dai riflettori
Harley Quinn è probabilmente il personaggio più memorabile di Suicide Squad (2016) e del suo seguito, The Suicide Squad – Mission Suicida (2021), tanto da essersi meritata nel 2020 uno spin‑off tutto suo – Birds of Prey – costruito attorno alla sua energia fuori controllo. Harley è come se avesse un motore interno sempre acceso, esagerata in tutto: nei colori, nei gesti, nelle scelte. Eppure, dietro quella maschera così rumorosa, c’è un’attrice che vive in modo quasi opposto: Margot Robbie infatti è riservata, selettiva, attenta a non esporsi troppo. E soprattutto, ha raccontato più volte di provare ansia proprio quando deve parlare come se stessa.
Quando Margot racconta la sua ansia di parlare in pubblico
Lo ha spiegato in diverse interviste, dal The Hollywood Reporter al Guardian: recitare la rilassa, parlare pubblicamente come Margot molto meno. Incredibile a dirsi, ma sono le conferenze stampa, i discorsi pubblici, le domande improvvise la parte del suo lavoro che la mette più alla prova.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dopo Tonya (2017), quando la sua carriera è esplosa definitivamente, ha raccontato di aver avuto attacchi di ansia durante i press tour più intensi. Non sul set, davanti alla macchina da presa, bensì dietro la macchina da presa, quando doveva essere "semplicemente" Margot Robbie e non un personaggio. Ha confessato che, per uno speech di cinque minuti, si prepara più che per una scena complessa: Più che timidezza o insicurezza, è la sensazione di dover "rappresentare se stessa" a non venirle naturale e a pesarle maggiormente.
Il contrasto con Harley Quinn in The Suicide Squad – Missione suicida
Nel film di James Gunn, Harley Quinn domina la scena come se fosse impermeabile a tutto: pallottole, esplosioni, giudizi. Margot però, fuori dal set, non funziona così: lei stessa ha raccontato che quella sicurezza non le appartiene, che la usa solo quando interpreta il personaggio.
La vita privata dopo il successo di Barbie
Negli ultimi anni dopotutto la sua vita è cambiata parecchio. Il successo di Barbie l’ha trasformata in un’icona globale, e nel frattempo è arrivato il primo figlio, nato a ottobre 2024. Una maternità vissuta con una discrezione quasi d’altri tempi, senza annunci in pompa magna ma solo qualche scatto rubato a Los Angeles mentre camminava col marito Tom Ackerley e un passeggino scuro.
Da quando è diventata mamma si è concentrata soprattutto sul lavoro da produttrice: nel 2026 con la sua casa di produzione LuckyChap ha realizzato Cime tempestose, un progetto ambizioso che, nonostante sia anche la protagonista femminile (accanto a Jacob Elordi), la vede quasi più dietro che davanti alla macchina da presa. È un modo diverso di vivere il cinema, più controllato, ragionato e forse vicino a quello che oggi le interessa davvero.
Potrebbe interessarti anche
Su HBO Max esce Cime Tempestose, tutti i motivi per recuperare l'adattamento con Jacob Elordi e Margot Robbie
Cime Tempestose sbarca in streaming: 9 motivi per non perdere il reboot più audace e...
Cime Tempestose, il film più erotico e discusso del 2026 arriva nelle nostre case: quando esce e dove vederlo
Dopo il travolgente successo al botteghino mondiale, il film con Margot Robbie e Jac...
Ocean’s Eleven, Margot Robbie riparte da un segreto e Final Destination 7 torna a terrorizzare: ecco quando li vedremo
Warner Bros svela la data uscita del prequel di Ocean’s Eleven e di Final Destinatio...
HBO Max, le uscite di maggio 2026: dall'amore tra Margot Robbie e Jacob Elordi, al ritorno di Rick and Morty
Un maggio 2026 esplosivo tra grandi ritorni, cinema d’autore e sport internazionali ...
I film in TV stasera: il biopic su Alberto Sordi, l'adrelina di Suicide Squad, il mito di Blade Runner
Una serata ricchissima con il biopic Permette? Alberto Sordi su Rai 1, il cinecomic ...
Margot Robbie toglie il fiato in questo film da Oscar su RaiPlay
L'attrice australiana torna sul film che l'ha lanciata a Hollywood, rivelando alcuni...
I film in onda in TV stasera: Pierfrancesco Favino è 'Comandante', Margot Robbie incontra Tarzan
Dall'epica storia di Comandante su Rai 1 all'avventura di The legend of Tarzan su 20...
Cime Tempestose, il film travolto dalle polemiche: la reazione al veleno di Margot Robbie zittisce il web
Non si arrestano le critiche per il film Cime Tempestose di Emerald Fennell, Margot ...