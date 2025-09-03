The Studio, Seth Rogen sbarca a Venezia: tra selfie, red carpet e nuove idee folli per la stagione 2 della serie Apple A Venezia c'è un 'infiltrato' speciale, Seth Rogen: tra red carpet, selfie e sopralluoghi prepara la nuova, pungente stagione della serie Apple TV, The Studio.

Alla Mostra del Cinema di Venezia, è accaduto qualcosa di inaspettato: c’era un ‘infiltrato’ speciale, Seth Rogen. Quest’ultimo, senza film in programma né annunci ufficiali, è apparso a sorpresa al Lido: ha presenziato a conferenze stampa, sfilato sul red carpet e interagito con fan e addetti ai lavori. L’attore ha spiegato ai microfoni di Adnkronos di trovarsi lì per cercare location per la seconda stagione di The Studio, la serie comedy satirica di Apple TV+ da lui creata e interpretata. Ma quindi, la domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione? Sicuramente tanta roba, ma vediamo prima tutti i dettagli.

Seth Rogen a caccia di location a Venezia per The Studio 2

Al Festival del Cinema di Venezia 2025, Seth Rogen è apparso a sorpresa sia negli spazi della Mostra che sul red carpet di The Smashing Machine. Intervistato da Adnkronos, l’attore ha confermato di essere in Italia per preparare la seconda stagione di The Studio. Pur non essendo coinvolto nel film di A24, Rogen ha partecipato alla conferenza stampa del dramma sul wrestling con Dwayne Johnson e ha assistito alla première mondiale. Durante i 15 minuti di standing ovation, mentre Johnson e Safdie piangevano, Rogen ha filmato e scattato foto con telefono e macchina fotografica, posando anche per selfie con i fan. Alla festa successiva ha continuato a chiacchierare e fotografare, tanto che, secondo quanto riportato a Variety, è stato soprannominato The Snapping Machine. Ad Adnkronos ha dichiarato di essere al festival per "scovare location" per la seconda stagione della serie Apple TV+, ma ha rifiutato ulteriori commenti.

Se il Leone d’Oro resta lontano per Remick e i Continental Studios, The Studio punta agli Emmy: con 23 nomination ha eguagliato il record di The Bear come commedia più candidata di sempre. Non tutti però sono convinti. Tom Rothman (Sony) ha detto su Letterboxd che, sebbene pensi che la serie sia "meravigliosamente satirica" e con "un nucleo di verità brillante e accecante" in ogni episodio, "tutto il resto è una stronzata".

Di cosa parla The Studio e dove vedere la serie in streaming

Nella serie, l’attore interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, in difficoltà. In un’industria cinematografica in crisi, Matt e il suo team lottano con le proprie insicurezze, artisti narcisisti e proprietari spietati, cercando di realizzare grandi film. Ogni festa, visita sul set, decisione sul casting, riunione e premiazione può trasformarsi in un successo o in un fallimento che compromette la loro carriera. Per Matt, che ha sempre vissuto di cinema, questo lavoro rappresenta il sogno di una vita ma rischia anche di distruggerlo.

Nel cast troviamo anche: Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins. Potrete vedere The Studio in streaming sulla piattaforma Apple TV+.

