Madonna conquista Venezia tra ciak segreti e cappelli Vuitton: set blindato per la seconda stagione di questa serie La popstar è stata avvistata tra le strade veneziane sul set di The Studio 2: riprese blindate e cast stellare alimentano il mistero sul suo ruolo. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’indiscussa regina del pop, Madonna, è pronta per una nuova avventura, in cui, siamo convinti, mostrerà un lato inedito. Farà parte del cast della seconda stagione di The Studio, la serie di Seth Rogen su Apple TV+. Dopo guest star come Martin Scorsese e Charlize Theron, tocca alla star, sbarcata a Venezia per alcune riprese. Di seguito, tutti dettagli.

The Studio 2, Madonna è a Venezia per le riprese della seconda stagione: l’annuncio

Madonna è approdata sul set di The Studio, la serie Apple TV+ di cui sta venendo realizzata la seconda stagione, confermando la sua partecipazione tramite i social. Arrivata a Venezia il 16 marzo, è stata fotografata mentre lasciava l’Hotel Gritti con un caffè in mano e studia il copione su un’imbarcazione, protetta dal sole da un cappello Louis Vuitton. Le riprese italiane includono scene girate negli spazi dell’hotel e vedono Seth Rogen impegnato insieme a un cast d’eccezione: Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Michael Keaton, Julia Garner e Kathryn Hahn. Julia Garner, inoltre, interpreterà Madonna in un biopic ancora in sviluppo. La star ha condiviso su una storia Instagram uno scatto che la mostra a bordo di un’imbarcazione a Venezia, impegnata a leggere la sceneggiatura, accompagnandolo con la didascalia: "Il lavoro italiano".

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La produzione è ripresa dopo la scomparsa di Catherine O’Hara, premiata postuma per la prima stagione. Alcune scene potrebbero includere un’ambientazione ispirata alla Mostra del Cinema di Venezia, anticipando simbolicamente l’edizione 2026. Madonna torna alla recitazione dopo il 2002 (Travolti dal destino) e contemporaneamente è impegnata in nuovi progetti musicali: ha inciso una cover de La bambola di Patty Pravo e pubblicherà nel 2026 un nuovo album, seguito di Confessions on a Dancefloor.

The Studio, la serie che ‘mette a nudo’ Hollywood

Questa è una serie che mostra lati positivi e negativi di Hollywood e dell’industria cinematografica. Seth Rogen interpreta Matt Remick, nuovo direttore dei Continental Studios, un’azienda in crisi. In un settore in cui i film faticano al box office e le piattaforme digitali dominano, Matt e il suo team affrontano insicurezze, artisti narcisisti e proprietari difficili, nella ricerca di realizzare grandi film. Appassionato di cinema, Matt ha sempre inseguito questo ruolo e ora può creare il prossimo successo o portare la compagnia al fallimento. Dopo aver mostrato il dietro le quinte dei Golden Globe, nella seconda stagione, Rogen sposta l’attenzione sulla Mostra del Cinema di Venezia. Lo scorso settembre aveva fatto i sopralluoghi durante il festival, ma per esigenze produttive la 83ª edizione verrà ricreata in primavera.

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