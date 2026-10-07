The Social - Il prezzo della verità, Aaron Sorkin preoccupa con il thriller sui Facebook Files: il motivo nella recensione del film Sequel spirituale di The Social Network del 2010, il film vuole mettere in guardia dai pericoli della radicalizzazione nati sul web

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Nel 2010, Aaron Sorkin firmava la sceneggiatura di The Social Network, pellicola diretta da David Fincher che raccontava l’ascesa di Facebook e del suo ideatore, Mark Zuckerberg. A distanza di 16 anno lo stesso Sorkin torna anche in veste di regista per raccontare un’altra storia che ha per protagonista il social network blu.

Se all’epoca il volto il Mark Zuckerberg era quello di Jesse Eisemberg, questa volta a dargli corpo è Jeremy Strong, affiancato dalla premio Oscar Mickey Madison nei panni dell’informatica Frances Haugen e di Jeremy Allen-White in quelli del giornalista investigativo del Wall Street Journal Jeff Horwitz. Nei cinema a partire dall’8 ottobre 2026, The Social tratteggia una storia che non è solo uno spaccato legato strettamente a Facebook, ma è anche un’eco della nostra società, e di come essa stia venendo modificata e plasmata dall’IA e dagli algoritmi.

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The Social – Il prezzo della verità: la recensione del film

Questo film è un sequel della pellicola del 2010 unicamente per il fatto che Facebook è nuovamente al centro della vicenda. The Social, all’atto pratico, è una storia a sé stante, che Aaron Sorkin racconta col taglio dei grandi film d’inchiesta. Grande merito della sceneggiatura sta proprio nel saper prendere una materia molto tecnica e renderla, almeno parzialmente, fruibile al grande pubblico, che può quindi più facilmente comprendere di cosa si sta parlando oltre al banalissimo "questa grande azienda multimiliardaria sta facendo cose brutte". Sorkin riesce nell’operazione anche "grazie" al personaggio di Horwitz: refrattario a tutto ciò che è tecnologico, tanto da arrivare al meeting con il Journal in ritardo perché incapace di usare un navigatore per auto, è il destinatario diretto di tutte le spiegazioni indirette che un pubblico non avvezzo a masticare algoritmi e big data aveva bisogno.

Ben più bravo a scrivere che a dirigere, Sorkin fa comunque il suo imbastendo una regia pulita e funzionale alla narrazione della storia. Una narrazione imperniata su una struttura cronologicamente non lineare, che salta a più riprese tra il 2019, il 2020 e il 2021. The Social appassiona come alcune delle migliori storie giornalistiche e inquieta mostrando gli anfratti più preoccupanti di strumenti che usiamo tutti i giorni, pur non mancando di qualche piccolo momento concesso all’ironia.

Di cosa parla la trama di The Social?

Frances Haugen (Madison) è una data scientist per Facebook, facente parte del gruppo di integrità civica dell’azienda. Conscia di un gravissimo problema legato all’algoritmo interno del social network, tenta in tutti i modi di informare i suoi superiori, venendo sempre respinta. La donna si è infatti accorta che l’algoritmo porta alla radicalizzazione degli utenti, suggerendogli gruppi di estrema destra. Nel frattempo, il Wall Street Journal assume il giornalista investigativo Jeff Horwitz (Allen White), noto per le sue accurate inchieste in ambito politico, proprio per indagare su Facebook. L’uomo inizia a contattare i dipendenti dell’azienda, venendo tuttavia sempre ignorato. Frances, però, spinta dall’amore che nutre per l’azienda e per la missione che ritiene essa abbia, ossia permettere alle persone di potersi connettere tra di loro, decide di collaborare con lui con l’obiettivo di dare una svegliata a Facebook e rimetterla in carreggiata. Grazie a Frances, Jeff comincia a ricostruire l’inquietante quadro generale delle cose, che non si limita unicamente alla piattaforma principale.

Frances e Jeff sono il cuore di tutto

Il cuore della pellicola sono ovviamente Jeff e Frances, due personaggi molto diversi tra loro ma al contempo complementari. Lui preciso, con un approccio vecchio stampo e lontano dalla modernità al lavoro di giornalista, lei nerd nel senso più propriamente tecnologico del termine, appassionata, competente e pronta a sottolineare le mancanze del suo interlocutore in quanto a conoscenze matematiche e informatiche. Due entità polari, perfette per le dinamiche narrative operate da Sorkin. Per quanto Allen White sia una garanzia, a spiccare è soprattutto Mickey Madison, impegnata in un ruolo molto diverso da quello di Anora, film che l’aveva consacrata, ma ugualmente d’impatto. Jeremy Strong porta in scena uno Zuckerberg molto lontano da quello di Eisenberg, caratterizzato da una freddezza quasi disumana resa attraverso movimenti, voce e sguardo che restituiscono l’immagine di un satrapo digitale. Un bieco individuo apparentemente incapace di lasciarsi attraversare dalle conseguenze delle proprie decisioni, inappagato nonostante le proprie aziende rappresentino una ricchezza da un trilione di dollari, e totalmente radicato nei propri assolutismi, primo tra tutti quello del diritto alla parola nonostante tutto.

The Social non vuole tanto raccontare specificatamente il caso dei Facebook Files e delle inchieste che sono nate da essi, quanto enfatizzare il pericolo legato all’uso sconsiderato dei social network e come essi finiscono per alimentare polarizzazione, radicalizzazione e disinformazione, fino a spingere menti deboli a compiere atti scellerati. Coadiuvato da un cast credibile nei propri ruoli, Aaron Sorkin confeziona un film d’inchiesta che funziona. A tratti verboso e didascalico, anche per via della natura fortemente tecnica di alcuni argomenti, non brilla per una regia eccelsa, ma riesce nell’intento più importante per un film di questo genere: lasciare allo spettatore diversi spunti di riflessione una volta abbandonata la sala.

Voto: 7.5/10 Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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