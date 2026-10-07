Zuckerberg come Tony Montana, ma dietro le quinte dei social c'è la vera storia di un incubo chiamato Facebook Files Come il cinema ha raccontato e continua a smontare il mito di Mark Zuckerberg.

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Questa sera va in onda The Social Network di David Fincher e raramente un film in palinsesto capita con un tempismo così clamoroso: dopodomani, 9 ottobre, arriva nelle sale The Social – Il prezzo della verità, scritto e per la prima volta anche diretto da Aaron Sorkin, con Jeremy Strong al posto di Jesse Eisenberg in un Zuckerberg ormai adulto e potentissimo. E se non bastasse, il sequel esce esattamente negli stessi giorni in cui Meta ha invaso i giornali di tutti il pianeti dopo aver accettato di pagare 17,1 miliardi di dollari a 51 stati americani per le accuse di danneggiamento minorile attraverso le proprie piattaforme.

The Social Network, un uomo che forse non esisteva

Partiamo da quello che il film del 2010 fa benissimo: la sceneggiatura di Sorkin è fulminante, nervosa, costruita quasi interamente su conflitti legali e tradimenti personali. Volendo fare un parallelismo, il film trasforma il polo universitario in una tragedia shakespeariana in miniatura. Jesse Eisenberg costruisce un Zuckerberg algido, geniale, incapace di relazioni umane vere – un ritratto potentissimo sul piano drammaturgico.

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Il problema, ammesso dallo stesso Sorkin anni dopo, è che quel ritratto potrebbe semplicemente essere sbagliato. Mark Zuckerberg ha dichiarato pubblicamente che il film inventava gran parte di ciò che mostrava. Sorkin non ha mai smentito: ha sempre difeso la libertà drammatica legata all’intrattenimento rispetto alla fedeltà in stile documentaristico. Anche il rapporto di amicizia con Eduardo Saverin, il cuore emotivo di tutto il film, viene bellamente romanzato rispetto a una realtà molto meno cucciolosa.

Il risultato? Il pubblico si è diviso lungo linee generazionali nell’interpretare Zuckerberg. Chi era già adulto nel 2010 lo ha letto come il monito che Sorkin intendeva scrivere. Ma una parte consistente di spettatori più giovani lo ha visto come un eroe, un genio solitario che si prende quello che vuole senza curarsi di chi lascia indietro. È lo stesso meccanismo che ha trasformato Gordon Gekko o Tony Montana in icone da poster universitario invece che in personaggi da allontanare dai propri miti. Qui, quindi, la storia si ripete, ma questa volta è successo con un personaggio basato su una persona ancora oggi a capo di uno degli imperi più potenti del pianeta.

Quello che il film del 2010 non poteva ancora sapere

Il vero limite di The Social Network, guardato con gli occhi di oggi, non è nelle libertà prese sui fatti della fondazione. È in quello che semplicemente non poteva ancora raccontare: nel 2010 Facebook era un fenomeno da 500 milioni di utenti alle prese con cause legali tra studenti di Harvard. Il film si chiude, non a caso, con Zuckerberg solo davanti al computer che aggiorna la pagina della sua ex fidanzata, una parabola sull’incomunicabilità personale, non sociale.

Quello che sarebbe successo dopo – la manipolazione algoritmica, la disinformazione elettorale e soprattutto il danno documentato alla salute mentale degli adolescenti (in particolare delle ragazze e dei ragazzi su Instagram) – non era ancora materiale narrativo disponibile. Serviva qualcun altro, anni dopo, per portarlo alla luce.

Il sequel che racconta il vero conto da pagare

Ed è esattamente qui che si inserisce The Social – Il prezzo della verità, basato sulla storia vera di Frances Haugen, l’ingegnera che nel 2021 trafugò migliaia di documenti interni a Jeff Horwitz del Wall Street Journal, dando vita all’inchiesta nota come "Facebook Files". Quei documenti dimostravano che l’azienda sapeva perfettamente di promuovere contenuti dannosi – odio – e che il proprio algoritmo colpiva in modo sproporzionato i soggetti più vulnerabili (adolescenti in primis).

È un tema che si lega direttamente a qualcosa di cui abbiamo già parlato, verso il quale mi sento sensibile: l’aumento misurabile di ansia, isolamento e difficoltà relazionali tra i più giovani dall’avvento massiccio dei social media. Se The Social Network era la storia dell’invenzione, The Social è la storia del conto che qualcuno, alla fine, ha dovuto pagare.

Mentre il film debutta nelle sale, Meta sta effettivamente pagando 17,1 miliardi di dollari a 51 stati americani per accuse enormi, legate proprio al danno documentato arrecato ai minori attraverso le proprie piattaforme. Sono tanti? Sono pochi? Guardate i bilanci e traete le vostre conclusioni… Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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