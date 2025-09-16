Prime Video lancia un nuovo reality con cast d'eccezione: guadagni choc e sfide oltre il limite Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di ‘The Social Hero’, il nuovo show con influencer e personaggi social dal grande seguito: cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La piattaforma streaming Prime Video è pronta a sorprenderci con un nuovo reality che porterà sullo schermo un cast composto quasi interamente da influencer e personaggi social dai milioni di follower. Le riprese di The Social Hero, titolo provvisorio del programma, sono iniziate lo scorso 15 settembre e proseguiranno fino a lunedì 22, quando verrà registrato il finale con la proclamazione del vincitore. Il cast è eccezionale e le aspettative sono altissime: scopriamo di più.

The Social Hero, il cast del nuovo reality Prime Video

Per raccontare il nuovo imperdibile reality show di Prime Video non possiamo che partire dall’incredibile cast scelto per questa avventura. Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage, i concorrenti in gioco sarebbero per la maggior parte influencer e personaggi molto conosciuti grazie ai social o alla loro partecipazione a programmi televisivi. Tra questi spiccano i nomi di Francesco Chiofalo, influencer e personaggio televisivo italiano conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island e La pupa e il secchione; e Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della famosa maison di moda, nonché ex fidanzata di Chiofalo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire troveremo nel cast anche Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere delle star; Antonella Mosetti, ex ragazza di Non è la Rai e showgirl; e Mila Suarez, modella e fashion influencer di origini marocchine conosciuta anche per la sua partecipazione a La Pupa e il secchione e al Grande Fratello. Tra i concorrenti anche Maika Randazzo, ex tentatrice di Temptation Island, e Francesco Nozzolino, volto del personaggio XXXL all’interno del minimondo del game show Avanti un altro. In aggiunta, Fanpage ha rivelato che nel cast potrebbero approdare anche ex volti di Temptation Island come Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

Nuovo reality di Prime Video, come funziona e quanto guadagnano i concorrenti

Il nuovo reality di Prime Video vedrà i concorrenti chiusi all’interno di una casa per 8 giorni, con eliminazioni che avverranno attraverso sfide di abilità, sportive o di cultura generale. E con il cast decisamente variegato che abbiamo appena descritto, indubbiamente ne vedremo delle belle.

Per ciò che invece riguarda i guadagni, secondo le ultime indiscrezioni, ogni concorrente sarebbe stato pagato in maniera diversa a seconda dei casi. Da quanto riportato da Fanpage, infatti, il cachet per ogni concorrente andrebbe da un minimo di 1000/1500 euro fino a un massimo di 8mila/9mila euro. In più, ogni giorno trascorso nel reality dovrebbe dare diritto a una cifra in più di circa 500 euro, con un ulteriore bonus per chi riuscirà a rimanere più di cinque giorni. Senza contare il montepremi finale di 10mila euro.

Insomma, i nostri influencer non faranno niente per niente, e potremo vederli in questa nuova avventura in streaming su Prime Video presumibilmente nel corso della prossima primavera.

Potrebbe interessarti anche