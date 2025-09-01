The Smashing Machine, la storia vera di Mark Kerr: chi è il lottatore che ha ispirato il film con Dwayne Johnson Dalle vittorie UFC agli abissi della droga, fino alla rinascita: la vita del “The Smashing Machine” Mark Kerr rivive a Venezia con Dwayne Johnson protagonista.

Ci siamo (finalmente)! Alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 è il giorno di Dwayne Johnson, sbarcato nella bellissima città in occasione del film The Smashing Machine, in cui interpreta il campione di arti marziali miste, Mark Kerr. E chi meglio della roccia, The Rock, avrebbe potuto interpretare al meglio questo ruolo? Proprio nessuno. Cerchiamo di capire però, chi era il vero Mark Kerr, che ha ispirato la pellicola.

Il mastodontico Dwayne Johnson è arrivato a Venezia in occasione del film The Smashing Machine, in cui interpreta Mark Kerr, campione di arti marziali miste. Diretta da Benny Safdie, accanto a The Rock troviamo anche Emily Blunt, in una pellicola che promette davvero di sorprendere. La storia ripercorre l’ascesa e le difficoltà di Kerr, diviso tra gare logoranti, infortuni e una pericolosa dipendenza dagli antidolorifici. All’inizio degli anni Duemila, quando il circuito più redditizio si trovava in Giappone, l’atleta era costretto a viaggi estenuanti e a una costante pressione mentale, cercando al tempo stesso di preservare un fragile equilibrio con la compagna Dawn, interpretata da Emily Blunt. La loro relazione oscilla tra un sostegno totale e il peso di una sofferenza vissuta insieme.

Nel cast troviamo: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Oleksandr Usyk, Lyndsey Gavin, Ryan Bader, Zoe Kosovic. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 19 novembre 2025. Non sappiamo ancora quando arriverà in streaming e su quali piattaforme.

La vera storia di Mark Kerr: chi è il lottatore che ha ispirato il film The Smashing Machine

Sappiamo già che la domanda sorge spontanea: chi è Mark Kerr? Cerchiamo di rispondervi in modo esaustivo. Nato a Toledo (Ohio) nel 1968 da madre portoricana e padre irlandese, si distingue da ragazzo nello sport, fino a vincere nel 1992 il campionato NCAA di lotta, battendo Randy Couture. Già allora inizia a fare uso di antidolorifici e droghe. Dopo un periodo come roadie per band come Rolling Stones e The Who, torna ad allenarsi e punta alle Olimpiadi di Atlanta 1996 senza riuscire a qualificarsi; nello stesso anno perde la madre e debutta nelle MMA. Nel 1997 esplode come combattente, vincendo due tornei UFC e il World Vale Tudo Championship in Brasile. Il suo stile brutale, fatto di colpi violentissimi, gli vale il soprannome di "The Smashing Machine". Fuori dal ring, però, affronta una crescente dipendenza da droghe, steroidi e antidolorifici, oltre a una relazione turbolenta con la modella Dawn Staples, che sposerà nel 2000 e da cui avrà un figlio.

Considerato tra i migliori lottatori del mondo fino alla fine degli anni ’90, nel 1999 sopravvive a una prima overdose. Con il nuovo millennio e il cambiamento delle regole MMA inizia il declino: sconfitte, infortuni e problemi di salute lo portano al ritiro definitivo nel 2009. Dopo il divorzio da Dawn nel 2015, Kerr lavora come venditore d’auto e si dedica al figlio. La sua vera battaglia è stata contro le dipendenze: dopo anni difficili, dal 2014 ha raggiunto la sobrietà e oggi conduce una vita semplice e lontana dai riflettori.

