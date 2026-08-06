The Shards, Kaia Gerber sfida il figlio di Richard Gere su Disney Plus: il thriller che nasconde un killer e un segreto
Su Disney+ arriva una nuova serie, alquanto enigmatica: Kaia Gerber e Homer Gere, figlio di Richard Gere, protagonisti del thriller tratto da Bret Easton Ellis.
Ricchezza, bellezza, feste ed eccessi: è il mondo dorato in cui vivono i protagonisti di The Shards, la nuova serie firmata Ryan Murphy che arriva giovedì 6 agosto, in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi. Tratta dal romanzo bestseller di Bret Easton Ellis (pubblicato in Italia da Einaudi come "Le schegge"), la storia è incentrata su un killer che inizia a colpire i ragazzi e vede tra i protagonisti anche Homer Gere (sì, il figlio dell’amatissimo Richard) e Kaia Gerber (figlia di Cyndy Crawford) Identità, ossessione e paura si intrecciano, dunque, in un racconto dove nulla è come sembra. Vediamo insieme tutti i dettagli.
The Shards, di cosa parla la serie Disney+ con il figlio di Richard Gere: la trama
The Shards, la nuova serie drama FX prodotta da Ryan Murphy e tratta dal bestseller di Bret Easton Ellis, debutta su Disney+ Italia con i primi due episodi. Ambientata nella Los Angeles degli anni ’80, la serie racconta le vite di un gruppo di studenti privilegiati di una scuola privata d’élite, esplorando temi come identità, sesso, gelosia, ossessione e il lato oscuro dell’adolescenza americana. La storia segue Bret, un aspirante scrittore la cui vita cambia con l’arrivo di Robert Mallory, un nuovo studente enigmatico e affascinante. Il suo ingresso coincide con la paura crescente causata dal Pescatore, un serial killer che prende di mira gli adolescenti della città.
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Accanto a Bret ci sono i suoi amici Susan Reynolds, Debbie Schaffer e Thom Wright, giovani appartenenti a un mondo di lusso, feste ed eccessi, costretti a confrontarsi con un ambiente adulto più oscuro e cinico. La serie nasce dalla collaborazione tra Ryan Murphy e Bret Easton Ellis e vede la partecipazione di numerosi executive producer, tra cui Nina Jacobson, Brad Simpson ed Ellis stesso. Prodotta da 20th Television, è ispirata al romanzo Le schegge, pubblicato in Italia da Giulio Einaudi editore. Disney+ offre inoltre strumenti di controllo parentale per garantire una visione sicura e personalizzata per tutta la famiglia.
The Shards, il cast
Di seguito, l’elenco completo del cast della serie The Shards:
- Igby Rigney – Bret
- Homer Gere – Robert Mallory
- Kaia Gerber – Susan Reynolds
- Hayes Warner – Debbie Schaffer
- Graham Campbell – Thom Wright
- Wes Bentley – Terry Schaffer
- Evan Rachel Wood – Liz Schaffer
- Jordan Roth – Steven Reinhardt
Homer Gere segue la scia del padre Richard
Buon sangue non mente. Era quasi inevitabile che Homer, figlio di Richard Gere, seguisse le orme del padre nella recitazione. Non si tratta del suo debutto assoluto in assoluto come attore. Prima di interpretare Robert Mallory nella serie thriller The Shards, Homer ha fatto il suo esordio ufficiale sul piccolo schermo recitando nei panni di Dylan Reid nell’ultima stagione del celebre teen drama della HBO Euphoria.
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