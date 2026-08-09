The Shards, la serie con i figli di Richard Gere e Cindy Crawford sfuggita a un celebre regista italiano: chi poteva dirigerla Tutto sulla serie di Ryan Murphy sfiorata da un regista italiano. Nel cast anche i figli di Richard Gere e Cindy Crawford

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dopo aver raccontato incubi, scandali e storie capaci di dividere il pubblico, Ryan Murphy torna con una nuova serie destinata a far parlare di sé. The Shards, adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis, autore di American Psycho, porta sul piccolo schermo un thriller psicologico ambientato nella Los Angeles dei primi anni Ottanta. La serie non attira l’attenzione soltanto per il nome del suo autore e per la fama di Murphy, già creatore di American Horror Story, American Crime Story e Monster, ma anche per il suo cast, infatti, tra i protagonisti ci sono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia della supermodella Cindy Crawford. Prima di arrivare nelle mani di Ryan Murphy, però, The Shards avrebbe potuto avere un’altra guida creativa. Il progetto era stato infatti accostato anche ad un importante regista italiano. Scopriamo tutto.

The Shards, il progetto sfiorato da Luca Guadagnino prima di Ryan Murphy

L’adattamento televisivo di The Shards aveva attirato interesse ancora prima della pubblicazione del romanzo di Bret Easton Ellis, grazie al suo mix di adolescenza, mistero e tensione psicologica ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta. Durante lo sviluppo, il progetto ha attraversato diverse fasi e tra i nomi accostati alla serie è emerso anche quello di Luca Guadagnino. Il regista italiano, autore di Chiamami col tuo nome, Suspiria e Bones and All, avrebbe potuto portare sullo schermo la storia di Ellis prima dell’arrivo di Ryan Murphy. Un possibile incontro creativo che aveva suscitato curiosità, considerando le affinità tra il cinema di Guadagnino e il mondo raccontato in The Shards: personaggi tormentati, desideri nascosti e atmosfere eleganti attraversate da inquietudini profonde. Alla fine, il progetto ha preso un’altra direzione, affidandosi a Murphy, che ha trasformato il romanzo di Ellis in un thriller televisivo dal forte impatto psicologico.

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The Shards: il calendario completo su Disney+

The Shards ha debuttato ieri, 6 agosto, su Disney+ con i primi due episodi della stagione. La serie con i figli d’arte, però, non è arrivata sulla piattaforma con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente: il pubblico dovrà seguire la storia settimana dopo settimana e non sarà possibile fare la classica maratona.

Dopo il lancio delle prime puntate, il calendario prevede infatti una distribuzione progressiva degli episodi, con nuovi appuntamenti ogni settimana fino al finale di stagione fissato per mercoledì 9 settembre 2026.

La scelta di non puntare sul binge watching permette alla serie di mantenere alta l’attesa attorno al mistero centrale della trama, accompagnando gli spettatori dentro la Los Angeles degli anni Ottanta raccontata da Ellis: una comunità apparentemente perfetta, segnata però da inquietudini, segreti e dalla presenza di una minaccia sempre più vicina.

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