The Running Man travolge la première: le prime recensioni incoronano il film con Glen Powell

Uscirà tra una settimana nei cinema italiani ma, a quanto pare, è già un grande successo. Il nuovo film, The Running Man, adattamento del celebre romanzo di Stephen King del 1982, è stato presentato in anteprima mondiale a Londra e ha conquistato la critica. Diretto da Edgar Wright e con protagonista Glen Powell, secondo molti, la pellicola sarebbe all’altezza delle aspettative. Vediamo le prime reazioni della critica e cosa ne pensano.

L’Uomo In Fuga (The Running Man): di cosa parla il film tratto dal romanzo di Stephen King

Si è tenuta a Londra, pochissimo tempo fa, la première di The Running Man (in italiano, L’Uomo In Fuga) e, sembra proprio che abbia suscitato grande entusiasmo e commenti positivi da parte della critica. Il film, diretto da Edgar Wright e ispirato al romanzo di Stephen King pubblicato nel 1982 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, vede protagonista Glen Powell, che ha ricevuto ampi consensi per la sua performance. A differenza del celebre film del 1987 con Arnold Schwarzenegger, questa nuova trasposizione non si presenta come un remake, ma come un adattamento più fedele alla trama originale ideata da King. In arrivo nelle sale italiane il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures, The Running Man è un thriller distopico ambientato negli Stati Uniti del 2025, un paese sull’orlo del collasso economico e della violenza generalizzata.

Il protagonista, Ben Richards, un padre in difficoltà, decide di partecipare a un reality show estremo, "The Running Man", che promette un’enorme ricompensa ma lo trasforma in preda di spietati cacciatori lanciati sulle sue tracce. Oltre a Glen Powell, nel cast troviamo anche: Colman Domingo, Josh Brolin, Emilia Jones, Lee Pace, William H. Macy e Michael Cera.

The Running Man, le prime reazioni della critica

Ma arriviamo alla parte che più interessa: cosa pensa la critica di questo film? Quali sono state le prime reazioni? Ve lo sveliamo subito.

Collider

Per Rachel Leischman di Collider, "THE RUNNING MAN è tutto ciò che desideravo e molto di più. Ricco di azione, emozionante e con un’interpretazione fantastica di Glen Powell. Edgar Wright ha davvero colto la magia nel romanzo di Stephen King e questo film diventerà un instant classic! È semplicemente fantastico!".

FilmLand Empire

Anche FilmLand Empire esprime grande entusiasmo, definendo il film "glorioso, un blockbuster brillantemente old sytle: frenetico, pieno d’azione, ma incentrato sui personaggi, con un’energia caotica che ricorda SCOTT PILGRIM. Glenn Powell incendia lo schermo, arrabbiato, mascolino, divertente e con un carisma da vera star del cinema. L’ho adorato".

JoBlo.com

Più moderato invece il giudizio di JoBlo.com, che scrive: "Edgar Wright adotta un approccio leggermente diverso, realizzando un film d’azione molto diverso da quello con Arnold Schwarzenegger. Il film funziona, ma è un po’ lungo e presenta troppi personaggi. A giudicare dalla proiezione a cui ho assistito, è comunque un film che piace al pubblico".

Perri Nemiroff

Infine, Perri Nemiroff commenta con entusiasmo: "Che anno per gli adattamenti di Stephen King! The Life of Chuck, The Long Walk, It: benvenuti a Derry, e ora anche #TheRunningMan è fantastico. Mi è piaciuto il film dell’87, ma ero davvero ansioso di vedere un adattamento più fedele del romanzo. Non solo Edgar Wright e soci hanno fatto un ottimo lavoro su questo fronte, ma riescono a farlo mantenendo comunque l’atmosfera di un film di Edgar Wright. Ha una padronanza straordinariamente salda dello stile e del tono del film, ed è questo che gli permette di essere allo stesso tempo un divertimento esplosivo e pieno di energia, ma anche un film solido abbastanza realistico da garantire che il pubblico si interessi e continui a riflettere sulla storia a casa dopo i titoli di coda."

