The Wolf of the Wall Street smascherato: la serie di Paramount+ rivela la vera storia che il film con DiCaprio non ha mai osato raccontare Documenti FBI segreti e testimonianze inedite: la nuova docuserie di Paramount+ demolisce il mito cinematografico e ricostruisce la realtà cruda di Belfort.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando Martin Scorsese trasformò Jordan Belfort in un antieroe cinematografico, il mondo rimase ipnotizzato dal carisma esplosivo di Leonardo DiCaprio. Ma quella storia aveva davvero detto tutto? Paramount+ non sembra crederci. Con The Real Wolf of Wall Street, nuova serie in tre episodi in arrivo il 14 luglio 2026, la piattaforma riapre il caso con materiali d’archivio inediti e documenti FBI fino a poco fa top secret. Il risultato è una versione della vicenda molto più oscura di quanto Hollywood abbia mai voluto mostrare. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Real Wolf of Wall Street, la nuova serie smonta pezzo per pezzo il mito di Jordan Belfort

Paramount+ torna sulla storia di Jordan Belfort con la docuserie The Real Wolf of Wall Street, in arrivo il 14 luglio 2026 in tre episodi, con l’obiettivo di raccontare la vicenda dell’ex broker in modo più realistico rispetto al film di Scorsese. La serie utilizza testimonianze dirette, materiali d’archivio e documenti dell’FBI rimasti a lungo segreti per rivedere criticamente la versione cinematografica del 2013, che secondo il nuovo racconto avrebbe edulcorato molti aspetti della realtà. Già dal trailer emerge infatti l’idea che il film abbia reso meno estrema una storia già di per sé eccessiva. Quando uscì, The Wolf of Wall Street fu interpretato in modi diversi: come satira del capitalismo più tossico oppure come opera che rischiava di rendere affascinante ciò che voleva criticare. La docuserie invece punta a smontare quella rappresentazione, sostenendo che non fosse del tutto fedele ai fatti.

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Nel trailer, infatti, più di una persona, durante un’intervista, afferma che "gran parte del film era una stronzata", mentre un altro aggiunge: "The Wolf of Wall Street non rappresenta nemmeno in modo accurato il livello di follia che si è verificato". Al centro della storia resta Jordan Belfort, fondatore della Stratton Oakmont, qui descritto in termini molto più duri rispetto alla versione cinematografica: manipolatore, bugiardo e figura tossica. Viene dato spazio anche alla testimonianza dell’ex moglie Nadine, che racconta un ambiente fatto di eccessi, controllo e degrado dei rapporti personali. La docuserie include anche filmati inediti e documenti dell’FBI per ricostruire ascesa e caduta di Belfort e le conseguenze sulle persone coinvolte.

The Wolf of the Wall Street, cosa racconta il film di Martin Scorsese

Nonostante tutto, il film di Scorsese fu un grande successo commerciale con oltre 400 milioni di dollari al botteghino e cinque nomination agli Oscar. Jordan Belfort inizia la sua carriera a Wall Street, ma dopo un primo fallimento entra nel mondo dei penny stocks e fonda con Donnie Azoff la società Stratton Oakmont. L’azienda ha subito successo, ma si basa su tartufo e attività illegali. Il successo porta Belfort uno stile di vita eccessivo e autodistruttivo, mentre la sua vita privata si sgretola. Nel frattempo, l’FBI avvia un’indagine sulla sua attività. Tra abuso di droga, tradimenti e problemi legali, la situazione precipita fino al suo arresto. Per ottenere una pena ridotta, Jordan collabora con le autorità denunciando i suoi complici.

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