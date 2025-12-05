Su Sky vvocati, scandali e battaglie senza fine: la serie perfetta per gli appassionati di libri gialli Avvocati spietati e cospirazioni oscure in The Rainmaker, la serie legal thriller tratta dal romanzo di John Grisham: in esclusiva (da non perdere) su Sky e NOW

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per chi ama i thriller, questa notizia è ciò che ci voleva: oggi, venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, arriva The Rainmaker, la nuova serie legal tratta dal bestseller di John Grisham, e già adattato da Francis Ford Coppola nel famoso film del 1997 L’uomo Della Pioggia. Insomma, i grandi appassionati del genere non potranno assolutamente perderla anche perché lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione. Cosa potrebbe voler dire questo? Che, di sicuro, piacerà molto. Di seguito, tutti i dettagli.

The Rainmaker, la trama della nuova serie thriller

Amanti del thriller in tutte le sue sfaccettature, sappiate che abbiamo una notizia incredibile per voi. The Rainmaker, la nuova serie Sky Exclusive ispirata al bestseller di John Grisham (già adattato nel film L’Uomo Della Pioggia del 1997), debutta oggi, venerdì 5 dicembre, su Sky e in streaming su NOW. Già confermata per una seconda stagione, è prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television. La storia segue il giovane avvocato Rudy Baylor (Milo Callaghan), appena laureato, che affronta il suo primo grande caso contro l’esperto Leo Drummond (John Slattery). Con l’aiuto della sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e dell’assistente paralegale Deck (P. J. Byrne), Rudy scopre due cospirazioni legate alla morte del figlio di un cliente e dovrà decidere fino a che punto spingersi per ottenere giustizia.

In dieci episodi dove non mancheranno tensione e adrenalina, The Rainmaker pone l’attenzione sull’importanza delle scelte giuste e sbagliate nella giustizia e delle difficoltà di affrontare un sistema che favorisce i potenti. Il tutto, però, senza trascurare le emozioni forti e il messaggio sociale del libro originale. La serie è ideata, scritta e prodotta da Michael Seitzman (Code Black, Quantico), che ne è anche showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano, oltre a Seitzman, John Grisham, Jason Richman, David Gernert e Jason Blum, fondatore di Blumhouse Television

Il cast della serie The Rainmaker

Oltre a Milo Callaghan, il cast di The Rainmaker comprende molti volti noti: John Slattery, Lana Parrilla, P. J. Byrne, Madison Iseman, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara. La serie sarà disponibile su Sky Atlantic con due episodi a settimana, ogni venerdì.

L’Uomo Della Pioggia, il successo del libro di John Grisham

Come abbiamo già anticipato, la serie The Rainmaker è basata sul romanzo di John Grisham, L’Uomo Della Pioggia, scritto nel 1995. Il libro ottenne un successo immediato, vendendo circa 300.000 copie in quattro giorni, un record per l’epoca. Critici e lettori lodarono lo stile di Grisham, definendolo avvincente, e l’opera consolidò la sua fama internazionale come maestro del legal thriller e autore best‑seller.

