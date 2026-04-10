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The Punisher: One Last Kill, Frank Castle cerca una redenzione a colpi di violenza tra sangue e segreti

Il trailer di The Punisher: One Last Kill mostra Frank Castle in una nuova fase di violenza e redenzione, tra passato oscuro e un futuro del tutto incerto.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per la gioia dei fan, Punisher torna protagonista nello speciale televisivo The Punisher: One Last Kill, presentato, di recente, da Marvel Television con un trailer ufficiale dello speciale che, a maggio, arriverà su Disney+. Si tratta del terzo progetto della linea Marvel Studios Special Presentations, dopo Licantropus e i Guardiani della Galassia Holiday Special. Questi mediometraggi sono ambientati nel Marvel Cinematic Universe e raccontano storie autonome ma collegate all’universo principale Marvel. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Punisher: One Last Kill, il trailer dello speciale in arrivo su Disney+: Frank Castle in cerca di redenzione

Nelle scorse ore, Disney+ ha rilasciato il trailer di The Punisher: One Last Kill, lo speciale televisivo di Marvel Television. Dunque, Frank Castle, il vigilante Marvel interpretato da Jon Bernthal, torna protagonista di un progetto che fa parte delle Marvel Studios Special Presentations, come Licantropus e lo Holiday Special dei Guardiani della Galassia, e che arriverà in streaming su Disney+ il 13 maggio 2026. Lo speciale, ambientato nello stesso periodo di Daredevil: Rinascita, mostra Frank alla ricerca di un senso oltre la vendetta, ma una nuova minaccia lo costringe a rientrare in azione. Nel trailer emerge un personaggio sempre più tormentato, in lotta con i propri demoni interiori e vicino a un possibile punto di rottura, mentre si prepara a tornare alla violenza che lo contraddistingue.

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La regia è di Reinaldo Marcus Green, che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a Bernthal. Il trailer suggerisce quindi un racconto più cupo e introspettivo, ma comunque ricco di azione, centrato sulla crisi interiore di Frank Castle e sul suo inevitabile ritorno in battaglia.

Frank Castle evade di prigione nel finale di stagione di Daredevil: Rinascita

Come in molti sapranno, in una scena post-credit della prima stagione di Daredevil: Rinascita, abbiamo capito cos’è successo al Punitore, Frank Castle, ma andiamo con ordine. Dopo il finale della stagione di Daredevil: Rinascita, che vede Fisk prendere il controllo di New York imponendo legge marziale e vietando i vigilanti, Matt Murdock e i suoi alleati iniziano a organizzare una resistenza. Nel frattempo Frank Castle, il Punitore, finisce prigioniero nella struttura di Fisk, ma nella scena post-credit riesce a ribellarsi violentemente a una guardia, lasciando intendere una possibile fuga e forse la liberazione di altri detenuti.

Infatti, poi, in seguito, è stata annunciata una nuova Special Presentation dell’MCU dedicata a Frank Castle, intitolata proprio The Punisher: One Last Kill, in cui il personaggio, sempre più tormentato, si ritrova coinvolto in un nuovo conflitto mentre cerca un senso oltre la vendetta.

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