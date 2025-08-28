Kevin Spacey di nuovo sotto accusa, ma torna in regia a Venezia con uno sci-fi mozzafiato L'attore e regista sperava di essersi finalmente lasciato alle spalle le beghe legali degli utlimi anni e si preparava a tornare in pista con un film mozzafiato

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Kevin Spacey torna alla regia dopo oltre 20 anni con The Portal of Force, thriller d’azione soprannaturale girato in Messico. Il film, scritto e interpretato da un uomo ricercato per un presunto schema Ponzi sulle criptovalute, vede Spacey recitare insieme a Dolph Lundgren, Tyrese Gibson ed Eric Roberts. È il primo dei tre capitoli della Holiguards Saga e segna il ritorno dell’attore a Hollywood dopo le accuse di molestie sessuali. Il trailer della pellicola verrà presentato a Venezia, durante la mostra del Cinema. Di seguito, tutti i dettagli.

The Portal of Force, Kevin Spacey dirige il film: accuse di frode per lo sceneggiatore russo

Kevin Spacey torna dietro la macchina da presa con The Portal of Force, un film sci-fi che sarà il primo capitolo della Holiguards Saga, girato un anno fa in Messico. Il cast include Dolph Lundgren, Tyrese Gibson ed Eric Roberts, mentre tra gli sceneggiatori figura Vladimir "Lado" Okhotnikov, anche ideatore del progetto e attore nel film. Okhotnikov è al centro di polemiche per essere accusato di frode legata a Forsage (di cui vi parleremo meglio a breve). Lui e altri tre cofondatori rischiano fino a 20 anni di carcere. Okhotnikov sostiene di essere innocente, sottolineando che non esistono prove e che il caso non ha avuto sviluppi giudiziari negli ultimi tre anni, anche se la sua reputazione è stata danneggiata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nello specifico, Okhotnikov è uno dei fondatori di Forsage, una piattaforma di criptovalute che il Dipartimento di Giustizia ha definito uno "schema piramidale e Ponzi" da 340 milioni di dollari. Se condannato, insieme ai coimputati Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, rischia fino a 20 anni di carcere. Nel 2022 la SEC aveva avviato un procedimento contro di lui e gli altri fondatori; Okhotnikov ha chiesto la chiusura della causa civile sostenendo che Forsage non aveva uffici o conti negli Stati Uniti e che non era una società statunitense. In video e interviste ha negato le accuse, affermando che non ci sono state vittime e che non ha mai operato sotto la giurisdizione statunitense. La SEC ha sospeso il procedimento, mentre Okhotnikov non è stato arrestato.

Il trailer di The Portal of Force verrà presentato a Venezia

The Portal of Force, con un budget di circa 10 milioni di dollari, è un thriller action con sfumature sovrannaturali ambientato in un mondo diviso da forze opposte in guerra per il destino dell’umanità. Il trailer sarà mostrato in anteprima durante un evento privato alla Mostra del Cinema di Venezia. Non sappiamo quando e se il film uscirà in streaming su qualche piattaforma (dopo l’uscita al cinema) ma, comunque vi aggiorneremo.

Potrebbe interessarti anche