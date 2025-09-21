Altro che ER e Grey's Anatomy: le location di questa serie Tv sono da ammirare tra sogno e mistero L'ex attore di ER - Medici in prima linea domina agli Emmy con una nuova serie tv ad ambientazione ospedaliera: ecco dov'è stato girato

Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma un underdog come The Pitt ha sbancato agli Emmy Awards 2025, portandosi a casa il premio come migliore serie tv drammatica. Noah Wyle torna con un medical drama dopo i 15 anni nel cast di ER – Medici in prima linea, e lo fa col botto: recensioni entusiastiche e rinnovo lampo per una seconda stagione per la nuova serie originale di Max. Scopriamo assieme dov’è stato girato e tutte le location di The Pitt, disponibile in esclusiva in streaming su Now TV dal 24 settembre.

Le location di The Pitt con Noah Wyle in streaming su Now TV

Pittsburgh

Partiamo dalla città che dà il nome alla serie, Pittsburgh. Numerose sono le vedute aeree e le panoramiche del suo suggestivo skyline. Nei minuti iniziali del primo episodio possiamo ammirare il "risveglio" della città, con i lavoratori per strada, le luci che illuminano i grattacieli e la gigantesca US Steel Tower. Una chicca: il Mellon Institute della Carnegie Mellon University è già stato protagonista di un successo di pubblico, poiché è stato utilizzato come sede del municipio di Gotham inThe Dark Knight Rises.

Los Angeles

Per quanto la serie sia ambientata a Pittsburgh, la maggior parte delle scene all’interno dell’ospedale non sono state girate nella città della Pennsylvania, bensì in un teatro di posa costruito a Los Angeles all’interno degli Warner Bros Studios. Lì infatti è stato ricreato l’Emergency Department in cui si svolge gran parte della vicenda. Il budget della serie, ben 5 milioni di dollari a episodio, ha permesso alla produzione di non badare a spese, concentrandosi anche sui dettagli più minuti.

Allegheny General Hospital di Pittsburgh

Alcune delle scene più intense sono comunque state girate presso l’Allegheny General Hospital di Pittsburgh, istituzione sanitaria risalente al 1882. Qui la troupe ha girato per soli 3 giorni, ma è stato sufficiente a raccogliere materiale per sequenze che hanno riproposto al pubblico l’autenticità di un luogo che trasuda storia e realtà medica. L’inizio dell’episodio pilota si ambienta proprio qui, con la celebre scena del tetto in cui dottor Robby cerca di distogliere il collega Abbott da un gesto disperato.

Dove vedere The Pitt in streaming

Le vicende ambientate nel claustrofobico pronto soccorso dell’Allegheny General Hospital di Pittsburgh, raccontate in The Pitt con Noah Wyle, sono disponibili in esclusiva su Now TV a partire dal 24 settembre 2025.

