The Pitt: Noah Wyle torna in ospedale, ER incontra Grey’s Anatomy e conquista gli Emmy Awards 2025 Noah Wyle è di nuovo in corsia con una serie che mescola il mito di ER con i drammi di Grey’s Anatomy: un medical che emoziona e conquista (anche gli Emmy).

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Senza neanche tanto stupore, ha trionfato agli Emmy Awards 2025 come Miglior Serie Drammatica e, il protagonista Noah Wyle, si è portato a casa il premio come Miglior Attore Protagonista di una serie drammatica. Be’, grandi risultati, non credete? Lo show, creato da R. Scott Gemmill e interpretato proprio da Wyle, è un medical drama realistico ambientato in un pronto soccorso di Pittsburgh. La storia segue un turno di 15 ore in tempo reale, mostrando le pressioni, le sfide e le decisioni critiche del personale medico. L’attore, noto per E.R., dà nuova profondità al Dr. Robby Robinavitch, ma i due personaggi si somigliano? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

The Pitt ed E.R. – Medici In Prima Linea, cos’hanno in comune i due personaggi di Noah Wyle?

The Pitt è una serie medical drama che segue le sfide quotidiane del personale del pronto soccorso di Pittsburgh. La serie affronta temi come scarsità di risorse, stress, salute mentale e l’impatto della pandemia di COVID-19, offrendo uno sguardo realistico sulle dinamiche interne all’emergenza. Noah Wyle, noto per il ruolo di Dr. John Carter in E.R., interpreta il Dr. Michael "Robby" Robinavitch, un medico esperto segnato da traumi passati, che deve gestire un pronto soccorso caotico e sovraccarico di pazienti. La sua performance gli è valsa l’Emmy 2025 come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica. Pur ricordando E.R. per atmosfera e manierismi del protagonista, The Pitt ha un tono più cupo e realistico, mescolando elementi di E.R. e Grey’s Anatomy in chiave moderna. La serie mostra il lavoro del Dr. Robby e del suo team tra emergenze, studenti da formare e amministratori ossessionati dai budget, con scene intense e spesso commoventi che evidenziano il lato umano della medicina d’urgenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualche curiosità sulla serie e dove vederla in streaming

In particolare, The Pitt, è nota per la sua narrazione intensa e realistica. Pur essendo ambientata a Pittsburgh, la maggior parte delle riprese è avvenuta a Los Angeles, presso i Warner Bros. Studios di Burbank, dove è stato ricreato il pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Hospital con set dettagliati e riprese in tempo reale. Alcune scene esterne, come quella sul tetto dell’Allegheny General Hospital nel pilota, sono state girate a Pittsburgh per maggiore realismo, così come altre sequenze in varie zone della città. Ogni episodio della prima stagione copre un’ora di un turno di 15 ore, seguendo una struttura in tempo reale. Gli attori principali hanno ricevuto formazione pratica in ambiente clinico, collaborando con medici e infermieri per rappresentare fedelmente le dinamiche ospedaliere.

La serie TV uscirà in Italia il 24 settembre 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Potrebbe interessarti anche