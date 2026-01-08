The Pitt 3: traumi e guarigioni impossibili nella seconda stagione, ma c’è già una notizia strepitosa per i fan In attesa della seconda (in arrivo a breve), HBO Max conferma la terza stagione di The Pitt: Robby e i medici tornano in ospedale, tra drammi e segreti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Poco meno di un mese fa, HBO Max ha rilasciato il trailer di The Pitt 2, la seconda stagione del medical drama creato da R. Scott Gemmill e vincitore di 5 Emmy Awards. I nuovi episodi, prodotti da John Wells Productions e Warner Bros. Television, saranno disponibili anche in Italia dal 13 gennaio. Tuttavia, durante la presentazione della stagione 2, è arrivato un annuncio che farà felici tutti i fan della serie, ne siamo sicurissimi! Vediamo di cosa si tratta.

The Pitt 3 si farà, HBO Max ha rinnovato la serie per una terza stagione

HBO Max ha fatto una grande sorpresa ai fan di una serie molto bella: ha confermato che The Pitt tornerà per una terza stagione, a pochi giorni dal debutto della seconda. L’annuncio è stato fatto da Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max, durante la presentazione della nuova stagione a Los Angeles. Bloys ha dichiarato: "Posso dire ora che i Max Originals hanno uno scopo ben preciso: ci stiamo orientando verso serie più convenienti, ma di qualità elevata e di alto livello, con un numero maggiore di episodi che possono tornare ogni anno". Proprio sul futuro della serie, Gemmill ha affermato: "Penso che una parte molto importante del mio lavoro sia tenere uno show in onda il più a lungo possibile… Lavorerò sempre, tendo a farlo, a uno show finché non mi toglieranno la sedia e spegneranno le luci, perché penso che sia davvero importante dare alle persone l’opportunità di lavorare… Non cerco il prossimo migliore, la prossima grande novità. Sono davvero dedito a qualsiasi show in cui sono in quel momento e cerco di farlo durare finché la gente non vorrà più lavorarci, o non vorrà più guardarlo, e poi andiamo avanti e facciamo la prossima cosa."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The Pitt 2, trama e cast della seconda stagione della serie

La seconda stagione, che arriverà in Italia il 13 gennaio 2026, è ambientata dieci mesi dopo gli eventi della prima, nel weekend del 4 luglio, e seguirà il Dr. Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) mentre affronta i traumi passati e intraprende un più ampio "percorso di guarigione", come ha spiegato il creatore R. Scott Gemmill. La serie continuerà a esplorare anche cambiamenti significativi nella vita reale, come licenziamenti e tagli ai finanziamenti. Il cast include, oltre a Wyle:

Patrick Ball

Katherine LaNasa

Supriya Ganesh

Fiona Dourif

Taylor Dearden

Isa Briones

Gerran Howell

Shabana Azeez

Sepideh Moafi

Nonostante le difficoltà della prima stagione, Dana Evans e il Dr. Langdon torneranno nel nuovo ciclo. I nuovi episodi saranno rilasciati ogni settimana a partire dal 13 gennaio 2025, giorno in cui la piattaforma debutterà in Italia, mentre la prima stagione è già fruibile su NOW e Prime Video.

Potrebbe interessarti anche