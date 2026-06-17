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The Pitt 3, il pronto soccorso riapre ma manca un volto chiave: HBO svela chi torna e chi (purtroppo) non vedremo più nel cast

HBO avvia le riprese della terza stagione della serie: tornano i volti più amati del pronto soccorso, ma una pesante uscita di scena ridisegna gli equilibri.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il pronto soccorso di Pittsburgh riapre i battenti. HBO Max ha annunciato che The Pitt è entrato in produzione per la sua terza stagione, con un cast confermato che riporta in scena quasi tutti i protagonisti amatissimi della seconda. Noah Wyle guida il gruppo, mentre una new entry viene promossa a membro fisso e un personaggio chiave lascia definitivamente la serie. La storia ripartirà da novembre, pochi mesi dopo lo speciale del 4 luglio. Tutto quello che c’è da sapere.

The Pitt 3, la terza stagione è in lavorazione: l’annuncio di HBO Max

La seguitissima serie medical drama, The Pitt, si prepara a tornare con una terza stagione, già entrata nella fase di produzione. Con un breve video in cui si susseguono i cartellini con i nomi dei medici, HBO Max ha confermato ufficialmente il rinnovo e ha fornito le prime informazioni sui personaggi che continueranno a far parte della storia, oltre ad anticipare alcune novità e cambiamenti nel cast. Ambientata in un ospedale di Pittsburgh, la serie racconta la quotidianità del personale sanitario, mettendo in luce le difficoltà e le pressioni affrontate da medici e infermieri negli Stati Uniti (come in tutte le parti del mondo). I nuovi episodi saranno ambientati nel mese di novembre, alcuni mesi dopo gli eventi dello speciale della seconda stagione trasmesso il 4 luglio. L’uscita della nuova stagione, invece, è prevista su HBO Max a gennaio 2027.

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The Pitt 3, chi vedremo e chi non tornerà nel cast della terza stagione

HBO ha confermato diversi ritorni dal cast precedente, ma anche alcune assenze e cambiamenti importanti nei ruoli:

Personaggi confermati nel cast

  • Noah Wyle (Dr. Michael "Robby" Robinavitch)
  • Sepideh Moafi (Dr.ssa Baran Al-Hashimi)
  • Katherine LaNasa (Dana Evans)
  • Shawn Hatosy (Dr. Abbot)
  • Patrick Ball (Dr. Langdon)
  • Taylor Dearden (Mel King)
  • Fiona Dourif (Dr.ssa McKay)
  • Isa Briones (Dr.ssa Santos)
  • Gerran Howell (Whitaker)
  • Laëtitia Hollard (Emma Nolan)

Personaggi con presenza incerta

  • Irene Choi (Joy Kwon) – possibile apparizione solo breve o incerta
  • Lucas Iverson – ritorno non confermato, eventuale presenza marginale.

A tal proposito, in un’intervista, l’attore ha affermato: "Beh, sono di parte perché mi è piaciuto molto lavorare a The Pitt e adoro quelle persone. Mi piaceva stare lì e mi piaceva andare a lavorare ogni giorno. Mi rendeva davvero felice. Egoisticamente, spero che continui a lavorare al PTMC in qualche modo. Credo che le cose possano andare in entrambi i modi, no?"

Promozioni nel cast

Ayesha Harris (Dr.ssa Parker Ellis) – promossa a membro fisso del cast principale

Chi non tornerà

Dr. Mohan – assenza confermata per la stagione 3 (uscita legata alla trama)

The Pitt 2, com’è finita la seconda stagione

Il finale di The Pitt 2 è incentrato soprattutto su Robby e sulla sua fragilità psicologica. Dopo una stagione segnata da forte pressione lavorativa e dal peggioramento della sua depressione, l’ultimo episodio mostra un momento più intimo: Robby rimane solo con la neonata Baby Jane Doe e, parlandole, rivive il proprio passato e le sue ferite emotive. Pur non essendoci una vera risoluzione, si intravede un lieve cambiamento in lui, che inizia a interiorizzare messaggi di speranza ricevuti da altri colleghi e sembra aprirsi, anche solo in parte, alla possibilità di chiedere aiuto.

Altri personaggi cercano di sostenerlo o confrontarlo, mentre sullo sfondo lo staff vive momenti personali di svolta durante la notte dei fuochi d’artificio. Infine, la rivelazione della malattia della dottoressa Al-Hashimi crea una forte tensione.

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