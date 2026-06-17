The Pitt 3, il pronto soccorso riapre ma manca un volto chiave: HBO svela chi torna e chi (purtroppo) non vedremo più nel cast HBO avvia le riprese della terza stagione della serie: tornano i volti più amati del pronto soccorso, ma una pesante uscita di scena ridisegna gli equilibri.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il pronto soccorso di Pittsburgh riapre i battenti. HBO Max ha annunciato che The Pitt è entrato in produzione per la sua terza stagione, con un cast confermato che riporta in scena quasi tutti i protagonisti amatissimi della seconda. Noah Wyle guida il gruppo, mentre una new entry viene promossa a membro fisso e un personaggio chiave lascia definitivamente la serie. La storia ripartirà da novembre, pochi mesi dopo lo speciale del 4 luglio. Tutto quello che c’è da sapere.

The Pitt 3, la terza stagione è in lavorazione: l’annuncio di HBO Max

La seguitissima serie medical drama, The Pitt, si prepara a tornare con una terza stagione, già entrata nella fase di produzione. Con un breve video in cui si susseguono i cartellini con i nomi dei medici, HBO Max ha confermato ufficialmente il rinnovo e ha fornito le prime informazioni sui personaggi che continueranno a far parte della storia, oltre ad anticipare alcune novità e cambiamenti nel cast. Ambientata in un ospedale di Pittsburgh, la serie racconta la quotidianità del personale sanitario, mettendo in luce le difficoltà e le pressioni affrontate da medici e infermieri negli Stati Uniti (come in tutte le parti del mondo). I nuovi episodi saranno ambientati nel mese di novembre, alcuni mesi dopo gli eventi dello speciale della seconda stagione trasmesso il 4 luglio. L’uscita della nuova stagione, invece, è prevista su HBO Max a gennaio 2027.

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The Pitt 3, chi vedremo e chi non tornerà nel cast della terza stagione

HBO ha confermato diversi ritorni dal cast precedente, ma anche alcune assenze e cambiamenti importanti nei ruoli:

Personaggi confermati nel cast

Noah Wyle (Dr. Michael "Robby" Robinavitch)

Sepideh Moafi (Dr.ssa Baran Al-Hashimi)

Katherine LaNasa (Dana Evans)

Shawn Hatosy (Dr. Abbot)

Patrick Ball (Dr. Langdon)

Taylor Dearden (Mel King)

Fiona Dourif (Dr.ssa McKay)

Isa Briones (Dr.ssa Santos)

Gerran Howell (Whitaker)

Laëtitia Hollard (Emma Nolan)

Personaggi con presenza incerta

Irene Choi (Joy Kwon) – possibile apparizione solo breve o incerta

solo breve o incerta Lucas Iverson – ritorno non confermato, eventuale presenza marginale.

A tal proposito, in un’intervista, l’attore ha affermato: "Beh, sono di parte perché mi è piaciuto molto lavorare a The Pitt e adoro quelle persone. Mi piaceva stare lì e mi piaceva andare a lavorare ogni giorno. Mi rendeva davvero felice. Egoisticamente, spero che continui a lavorare al PTMC in qualche modo. Credo che le cose possano andare in entrambi i modi, no?"

Promozioni nel cast

Ayesha Harris (Dr.ssa Parker Ellis) – promossa a membro fisso del cast principale

Chi non tornerà

Dr. Mohan – assenza confermata per la stagione 3 (uscita legata alla trama)

The Pitt 2, com’è finita la seconda stagione

Il finale di The Pitt 2 è incentrato soprattutto su Robby e sulla sua fragilità psicologica. Dopo una stagione segnata da forte pressione lavorativa e dal peggioramento della sua depressione, l’ultimo episodio mostra un momento più intimo: Robby rimane solo con la neonata Baby Jane Doe e, parlandole, rivive il proprio passato e le sue ferite emotive. Pur non essendoci una vera risoluzione, si intravede un lieve cambiamento in lui, che inizia a interiorizzare messaggi di speranza ricevuti da altri colleghi e sembra aprirsi, anche solo in parte, alla possibilità di chiedere aiuto.

Altri personaggi cercano di sostenerlo o confrontarlo, mentre sullo sfondo lo staff vive momenti personali di svolta durante la notte dei fuochi d’artificio. Infine, la rivelazione della malattia della dottoressa Al-Hashimi crea una forte tensione.

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