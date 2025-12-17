Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e crisi imminenti: nuovi leader, vecchie ferite e caos annunciato. I dettagli
Nelle scorse ore, precisamente, ieri 16 dicembre 2025, HBO Max ha condiviso online il trailer di The Pitt 2, la seconda stagione della serie prodotta da John Wells Productions e Warner Bros. Television. Il medical drama, vincitore di 5 Emmy Awards e creato da R. Scott Gemmill, si prepara a sorprendere il grande pubblico con nuovi episodi che molto presto vedremo anche in Italia (di seguito, vi sveliamo quando).
The Pitt 2, svelato il trailer della stagione 2: quando esce e trama
Ebbene sì, HBO Max ha rilasciato il trailer di The Pitt 2, seconda stagione della serie che arriverà in Italia con i nuovi episodi il 13 gennaio 2025. Gran bella notizia, vero? Creata da R. Scott Gemmill e prodotta da John Wells, la serie segue le sfide del personale del fittizio Pittsburgh Trauma Medical Center, mostrando in tempo reale casi clinici e tensioni personali in un pronto soccorso sovraffollato e con risorse limitate. Nel trailer, il dottor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) si prepara a un weekend particolarmente difficile tra emergenze, fuochi d’artificio e situazioni caotiche, mentre la dottoressa Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi) lo sostituisce temporaneamente durante il suo anno sabbatico, sfidando la leadership di Robby e proponendo nuove idee per migliorare il reparto. Tornano anche il dottor Frank Langdon (Patrick Ball), il cui rientro genera tensioni con Robby a causa di eventi passati legati al furto di farmaci, e il dottor Mel King (Taylor Dearden). Come si può, quindi, dedurre, la serie esplora quindi conflitti, alleanze e la pressione costante del lavoro in emergenza.
Il cast della seconda stagione e dove vedere la prima in streaming
Nel cast, oltre a Noah Wyle, Sepideh Moafi e Taylor Dearden, troviamo anche: Katherine LaNasa nel ruolo di Dana Evans, Supriya Ganesh come Dr. Mohan, Fiona Dourif nel ruolo del Dr. McKay, Gerran Howell nei panni di Whitaker e Shabana Azeez come Javadi. Tra i nuovi volti ricorrenti troviamo Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson, Lawrence Robinson, Brittany Allen, Bonita Friedericy, Taylor Handley, Jeff Kober, Meta Golding, Luke Tennie, Christopher Thornton e Travis Van Winkle.
Lo show ha avuto grande successo sulla piattaforma streaming, con 13 nomination agli Emmy (5 vittorie), 2 ai Golden Globe e 3 ai Critics Choice Awards. I nuovi episodi usciranno settimanalmente dal 16 gennaio 2025, giorno del debutto della piattaforma in Italia, mentre la prima stagione è già disponibile su NOW e Prime Video. The Pitt mostra le sfide degli operatori sanitari americani attraverso gli occhi di chi lavora in un moderno ospedale di Pittsburgh.
