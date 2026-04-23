Che fine ha fatto Hilary Duff? Nel 2026 è tornata (sul serio) e rivedere oggi questo film cambia tutto Un film del 2005 all'apice della carriera, ora il ritorno dopo una lunga assenza dai riflettori. Rivedere oggi Hilary Duff significa capire quanto sia cambiata... e quanto siamo cambiati anche noi

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Che fine ha fatto Hilary Duff? C’è un momento, guardando la commedia The Perfect Man, in cui scatta la domanda che ogni trentenne‑quarantenne si fa almeno una volta l’anno. Perché sì, nel 2005 la popstar all’apice della sua carriera era letteralmente ovunque – poster nelle camerette, colonne sonore nei teen‑movie, serie Disney che definivano un’intera generazione – e poi, a un certo punto, è sparita dal radar. O meglio: siamo stati noi a smettere di seguirla, convinti che fosse rimasta congelata nell’immaginario di Lizzie McGuire. Spoiler: non è così.

Il ritorno inatteso: Hilary Duff versione 2.0

Il 2026 è stato l’anno del suo ritorno ufficiale alla musica con Luck… or Something, il primo album dopo undici anni di silenzio discografico. Un disco adulto, scritto insieme al marito Matthew Koma, che ha riportato Hilary in classifica e soprattutto in tour. Una notizia che ha colto di sorpresa perfino i fan più fedeli, quelli che ancora oggi sanno a memoria Wake Up e che hanno vissuto questo comeback come una sorta di reunion emotiva con la propria adolescenza.

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E allora perché, quando rivediamo The Perfect Man, facciamo fatica a riconoscerla? Perché quel film è la fotografia di un’altra Hilary Duff: la ragazza‑modello dei primi Duemila, la teen-idol rassicurante, la protagonista perfetta per ogni commedia zuccherosa. Una versione che Hollywood ha spremuto fino all’ultima goccia, prima che lei decidesse di fare qualcosa di molto più radicale: diventare adulta lontano dai riflettori.

Un disco che parla di crescita, non di revival

Mentre altre ex baby star si bruciavano sotto il peso delle aspettative, Hilary ha scelto la strada meno spettacolare e più sana. Ha messo su famiglia, ha lavorato in TV, ha preso parte a progetti piccoli ma coerenti, ha scritto un paio di best seller, ha smesso di inseguire il mito della fama permanente. E quando ha deciso di tornare, lo ha fatto alle sue condizioni, senza nostalgia forzata né tentativi di imitare la se stessa di 25 anni fa, nonostante le vibes dell’album siano le stesse di allora.

Perchè rivedere oggi The Perfect Man fa un certo effetto

Luck… or Something è proprio questo: un disco che racconta la crescita, la vulnerabilità, la maternità, le relazioni che cambiano. Non è un’operazione revival, bensì un modo per dire: "Sono ancora qui, ma non sono più quella di allora". E forse è per questo che funziona: perché Hilary Duff oggi non è un’icona pop da museo, ma una donna che ha trovato un equilibrio raro nel mondo dello spettacolo.

E allora sì, riguardiamoci pure per l’ennesima volta The Perfect Man, sottofondo ideale per una serata all’insegna dei ricordi. Ma senza dimenticarci che quella ragazza lì, con la frangetta e l’aria da protagonista da teen‑movie, è solo un capitolo. La Hilary Duff del 2026 è un’altra storia. E, sorpresa, è molto più interessante.

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