Su Sky e Now TV Sabrina Impacciatore raccoglie il testimone di The Office: il trailer perfetto Ecco il primo trailer ufficiale della nuova serie dei creatori di The Office, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dallo stesso team creativo che ci ha regalato quella perla di The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva The Paper, la nuova serie con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti e che ne raccoglie l’eredità reinterpretandola in una nuova, esilarante ambientazione. È da poco disponibile il trailer, che vi lasciamo in calce all’articolo, in vista dell’uscita di The Paper, in programma il 26 gennaio 2026 su Sky e in streaming su Now Tv.

Di cosa parla The Paper, l’erede di The Office: il trailer della serie in streaming su Now Tv con Sabrina Impacciatore

In questa serie mockumentary, i produttori Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per scomparire, mentre un nuovo direttore cerca di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari. The Paper segue la quotidianità complessa e spesso grottesca di questo gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di raccontare notizie accurate senza le risorse, la formazione o il supporto necessari per farlo davvero.

Sabrina Impacciatore veste i panni di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. Quest’ultimo, Ned, è interpretato da Domnhall Gleeson.

Il cast di The Paper e quando esce la serie erede di The Office

Oltre ai già citati Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson, nel cat di The Paper troviamo anche Oscar Nunez, che riprende il ruolo di Oscar Martinez, già amato in The Office, creando un ponte tra le due serie. L’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell’ufficio.

Completano il cast: Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. The Paper è targata Universal Television (divisione di Universal Studio Group) e tra i produttori esecutivi figurano Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein e Ben Silverman. The Paper esce su Sky e in streaming su Now Tv il 26 gennaio 2026. Vi lasciamo il trailer ufficiale qui sotto.

