Su Sky e Now TV Sabrina Impacciatore raccoglie il testimone di The Office: il trailer perfetto
Ecco il primo trailer ufficiale della nuova serie dei creatori di The Office, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti
Dallo stesso team creativo che ci ha regalato quella perla di The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva The Paper, la nuova serie con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti e che ne raccoglie l’eredità reinterpretandola in una nuova, esilarante ambientazione. È da poco disponibile il trailer, che vi lasciamo in calce all’articolo, in vista dell’uscita di The Paper, in programma il 26 gennaio 2026 su Sky e in streaming su Now Tv.
Di cosa parla The Paper, l’erede di The Office: il trailer della serie in streaming su Now Tv con Sabrina Impacciatore
In questa serie mockumentary, i produttori Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per scomparire, mentre un nuovo direttore cerca di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari. The Paper segue la quotidianità complessa e spesso grottesca di questo gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di raccontare notizie accurate senza le risorse, la formazione o il supporto necessari per farlo davvero.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sabrina Impacciatore veste i panni di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. Quest’ultimo, Ned, è interpretato da Domnhall Gleeson.
Il cast di The Paper e quando esce la serie erede di The Office
Oltre ai già citati Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson, nel cat di The Paper troviamo anche Oscar Nunez, che riprende il ruolo di Oscar Martinez, già amato in The Office, creando un ponte tra le due serie. L’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell’ufficio.
Completano il cast: Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. The Paper è targata Universal Television (divisione di Universal Studio Group) e tra i produttori esecutivi figurano Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein e Ben Silverman. The Paper esce su Sky e in streaming su Now Tv il 26 gennaio 2026. Vi lasciamo il trailer ufficiale qui sotto.
Guida TV
Potrebbe interessarti anche
The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer del 'sequel' di The Office è un’aspirante giornalista tra risate e caos
Nel trailer di The Paper, Sabrina Impacciatore veste i panni di una reporter alle pr...
The Paper, l'esplosivo spin-off di The Office: la data di uscita svelata con un video che fa impazzire i fan
The Paper, l'attesissimo spin-off di The Office, debutta a settembre: una nuova sfid...
Sabrina Impacciatore regina della serie The Paper: ora Hollywood la spinge verso Emmy e Golden Globe
Dopo il mega trionfo di The White Lotus, Sabrina Impacciatore conquista The Paper e ...
Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv
Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
Addio a Doc, Luca Argentero è un geniale magistrato in questa serie per Sky e NOW TV
Il volto del dottor Andrea Fanti sarà il protagonista del primo legal drama Sky Orig...
Quando Masterchef incontra Stranger Things: il video (da urlo) lasciato da Sky e Netflix
Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimension...
Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
Dig, Hugh Laurie tra misteri e cospirazioni: il Dr. House diventa professore di archeologia nella nuova serie tv
Hugh Laurie torna in tv con Dig, una nuova serie tv per Peacock, di cui è il protago...