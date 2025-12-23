Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Su Sky e Now TV Sabrina Impacciatore raccoglie il testimone di The Office: il trailer perfetto

Ecco il primo trailer ufficiale della nuova serie dei creatori di The Office, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dallo stesso team creativo che ci ha regalato quella perla di The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva The Paper, la nuova serie con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti e che ne raccoglie l’eredità reinterpretandola in una nuova, esilarante ambientazione. È da poco disponibile il trailer, che vi lasciamo in calce all’articolo, in vista dell’uscita di The Paper, in programma il 26 gennaio 2026 su Sky e in streaming su Now Tv.

Di cosa parla The Paper, l’erede di The Office: il trailer della serie in streaming su Now Tv con Sabrina Impacciatore

In questa serie mockumentary, i produttori Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per scomparire, mentre un nuovo direttore cerca di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari. The Paper segue la quotidianità complessa e spesso grottesca di questo gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di raccontare notizie accurate senza le risorse, la formazione o il supporto necessari per farlo davvero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sabrina Impacciatore veste i panni di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. Quest’ultimo, Ned, è interpretato da Domnhall Gleeson.

Il cast di The Paper e quando esce la serie erede di The Office

Oltre ai già citati Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson, nel cat di The Paper troviamo anche Oscar Nunez, che riprende il ruolo di Oscar Martinez, già amato in The Office, creando un ponte tra le due serie. L’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell’ufficio.

Completano il cast: Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. The Paper è targata Universal Television (divisione di Universal Studio Group) e tra i produttori esecutivi figurano Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein e Ben Silverman. The Paper esce su Sky e in streaming su Now Tv il 26 gennaio 2026. Vi lasciamo il trailer ufficiale qui sotto.

Guida TV

  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 28 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 30 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 30 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 30 Dicembre 2025

    Marte

    Sky Adventure

Potrebbe interessarti anche

The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer della serie 'sequel' di The Office

The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer del 'sequel' di The Office è un’aspirante giornalista tra risate e caos

Nel trailer di The Paper, Sabrina Impacciatore veste i panni di una reporter alle pr...
the paper spinoff the office uscita

The Paper, l'esplosivo spin-off di The Office: la data di uscita svelata con un video che fa impazzire i fan

The Paper, l'attesissimo spin-off di The Office, debutta a settembre: una nuova sfid...
The Paper, la serie con protagonista Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore regina della serie The Paper: ora Hollywood la spinge verso Emmy e Golden Globe

Dopo il mega trionfo di The White Lotus, Sabrina Impacciatore conquista The Paper e ...
Il trailer di Gomorra - Le origini: cosa aspettarci dalla serie di Sky e Now Tv

Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv

Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
Niente più Doc per Luca Argentero: adesso è un geniale magistrato nella serie l'avvocato Ligas su Sky e Now TV

Addio a Doc, Luca Argentero è un geniale magistrato in questa serie per Sky e NOW TV

Il volto del dottor Andrea Fanti sarà il protagonista del primo legal drama Sky Orig...
Quando Masterchef incontra Stranger Things: la nuova offerta di Sky &amp; Netflix

Quando Masterchef incontra Stranger Things: il video (da urlo) lasciato da Sky e Netflix

Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimension...
The PItt 2, HBO Max ha pubblicato il trailer della seconda stagione della serie

Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura

Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
Dig, Hugh Laurie sarà protagonista di una nuova serie tv per Peacock

Dig, Hugh Laurie tra misteri e cospirazioni: il Dr. House diventa professore di archeologia nella nuova serie tv

Hugh Laurie torna in tv con Dig, una nuova serie tv per Peacock, di cui è il protago...
Luca Argentero scende in pista su Netflix nel trailer di Motorvalley

Motorvalley, Luca Argentero in cerca di redenzione in pista su Netflix: il trailer è da urlo

L'attore torinese affianca Giulia Michelini nella nuova serie prodotta da Matteo Rov...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Sabrina Scampini

Sabrina Scampini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963