The Paper, Sabrina Impacciatore sempre più internazionale: quando escono tutti gli episodi della serie tv

RaiPlay

La troupe documentaristica di The Office è alla ricerca del suo prossimo soggetto, e lo troverà spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale. È da qui che prende il via l’atteso spin-off di una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione: The Paper, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti, ne raccoglie l’eredità e la reinterpreta in una veste nuova, ambiziosa ed esilarante al tempo stesso. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Con The Paper torniamo nell’universo di The Office

The Paper, già rinnovata per una seconda stagione attualmente sul set, conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary di The Office, introducendo nuovi personaggi e un contesto tutto nuovo. Ambientata, infatti, in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura – quella dell’immaginario Toledo Truth Teller – The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un cringe humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato (e spesso disastroso) di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.

In questa nuova serie mockumentary, i produttori esecutivi vincitori dell’Emmy Greg Daniels e Michael Koman tornano dunque nell’universo di The Office, serie dal successo clamoroso che ha segnato un’epoca, lanciando le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per scomparire, mentre un nuovo direttore tenta di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari. The Paper segue la quotidianità complessa e spesso grottesca di un gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di dare notizie accurate senza le risorse, la formazione o il supporto necessari per fare un buon lavoro.

Sabrina Impacciatore protagonista di The Paper: quando esce la serie spin-off di The Office

Tra i protagonisti spicca Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. La sua interpretazione, lodata in tutto il mondo per carisma e tempi comici, consolida il successo internazionale dell’attrice dopo la premiata esperienza in The White Lotus. Protagonista con lei anche Domhnall Gleeson nei panni di Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller, con un entusiasmo contagioso per il buon vecchio giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader ispiratore di cui il giornale ha bisogno… ma ha idea di cosa stia facendo?

Oscar Nuñez torna invece nel ruolo di Oscar Martinez, creando un ponte diretto con The Office. L’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell’ufficio. Il resto del cast introduce tantissimi nuovi personaggi con un arco narrativo indipendente, ma non mancano richiami ed easter eggs per gli appassionati della serie, rendendo l’esperienza ancora più divertente.

Tutte le nove stagioni di The Office sono disponibili su Sky e NOW, e dal 17 gennaio sono in onda in modalità maratona su Sky Collection, fino al 26 gennaio.

Dove vedere in streaming The Paper

Di The Paper, invece, dal 26 gennaio tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

