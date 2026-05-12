Sabrina Impacciatore trascina tutti nel caos della redazione più folle di sempre: The Paper 2 va oltre gli scandali editoriali Sabrina Impacciatore torna protagonista in The Paper 2: Peacock svela il debutto della seconda stagione della serie spin-off di The Office. Quando la vedremo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo aver conquistato il pubblico al suo debutto lo scorso autunno, The Paper 2 è pronta a tornare con una seconda stagione prevista per il 2026. La serie mockumentary targata NBC e Peacock, nata come spin-off dell’iconica The Office, ha finalmente una finestra di uscita ufficiale per i nuovi episodi. Torneremo, dunque, vedere l’italianissima Sabrina Impacciatore (che l’America ammira sempre di più) in un cast di tutto rispetto e alle prese con nuove vicende che affollano la famosa redazione. Scopriamo nello specifico tutti i dettagli.

The Paper 2, quando esce la seconda stagione della serie con Sabrina Impacciatore

C’è chi lo pensa e non lo dice e chi come noi, invece, che lo pensa e lo dice. Ammettiamolo, anche voi attendete con ansia The Paper 2 e, finalmente, c’è una novità al riguardo. La seconda stagione della serie spin-off di The Office, debutterà su Peacock a settembre 2026 (in Italia in streaming su NOW), anche se la data ufficiale non è stata ancora annunciata. La serie segue la stessa troupe di documentaristi della celebre sitcom ambientata alla Dunder Mifflin di Scranton, questa volta impegnata a raccontare le vicende del Toledo Truth Teller, uno storico quotidiano del Midwest che il suo editore cerca di rilanciare dopo un importante successo giornalistico. Creata da Greg Daniels e Michael Koman, che sono anche showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi, la serie vede coinvolti anche Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas tra i produttori. La produzione è affidata a Universal Television. Nel cast della seconda stagione troviamo:

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Domhnall Gleeson (Ned Sampson)

Sabrina Impacciatore (Esmeralda Grand)

Chelsea Frei (Mare Pritti)

Melvin Gregg (Detrick Moore)

Gbemisola Ikumelo (Adelola Olofin)

Alex Edelman (Adam Cooper)

Ramona Young (Nicole Lee)

Tim Key (Ken Davies)

Oscar Nuñez (Oscar Martinez)

Eric Rahill (Travis Bienlien)

Duane Shepard Sr.

Tracy Letts (John Stack)

Molly Ephraim (Summer)

Mo Welch (Kimberly)

Allan Havey (Marv Putnam)

Nate Jackson (Nate Wells)

Nancy Lenehan (Ann)

Per chi non lo ricordasse, nel finale della prima stagione di The Paper, Mare, Ned e Oscar partecipano agli Ohio Journalism Awards tra tensioni, rivalità e momenti imbarazzanti. Mare e Oscar vincono i loro premi, mentre Ned, dopo una serie di disavventure, riesce finalmente a confessare i suoi sentimenti per Mare. I due decisi di baciarsi "per capire cosa provano davvero", lasciando intuire che la loro relazione sarà al centro della seconda stagione. Nel frattempo, Nicole viene lasciata da Detrick ed Esmeralda cercano continuamente di attirare l’attenzione durante la cerimonia.

Le due serie in uscita su Peacock: Crystal Lake e The Good Daughter

Peacock ha anche annunciato le date di uscita autunnali di altre due sue nuove serie più attese: Crystal Lake, prequel di Venerdì 13, che debutterà il 15 ottobre, e il crime drama The Good Daughter, che arriverà il 12 novembre. In Crystal Lake, Linda Cardellini interpreta Pamela Voorhees, madre del celebre Jason. La trama segue la donna dopo aver rinunciato alla carriera musicale per crescere il figlio con bisogni speciali, fino alla tragica perdita del bambino che segnerà l’inizio della sua deriva oscura. Nel cast anche William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom.

The Good Daughter vede protagoniste Rose Byrne e Meghann Fahy nei ruoli delle sorelle Samantha e Charlotte Quinn, segnate da un violento trauma del passato. Quando un nuovo attacco sconvolge la cittadina di Pikeville, Charlotte si ritrova al centro delle indagini. Nel cast figurano anche Brendan Gleeson e Harper Steele.

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