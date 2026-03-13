The Nun II, molto più di un sequel: il segreto che riscrive l'intero universo di The Conjuring The Nun II non è solo uno spin-off: il secondo capitolo della Suora rivela connessioni inaspettate che intrecciano i destini di tutti i film della saga The Conjuring

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The Nun II non è un semplice sequel, ma il pezzo mancante che unisce tutti i nove film della saga. C’è infatti un legame importante tra questo film in particolare e gli altri capitoli, che parte dal demone protagonista, Valak, che appare proprio con le sembianze di una suora.

The Nun II, il legame con la saga di The Conjuring è molto forte: ecco perché

Valak appare per la prima volta in The Conjuring 2 (mentre tormenta i coniugi Warren), ma è nei due film di The Nun che scopriamo le origini: come è nato e perché ha scelto quell’aspetto proprio in un’abbazia della Romania. È dunque il primo (ma non l’unico) elemento che collega i due film, apparentemente separati. Ma esiste un altro elemento che lega l’intera saga. C’è infatti un misterioso parallelismo tra Suor Irene (la protagonista di The Nun) e Lorraine Warren (la protagonista di The Conjuring): entrambe sono donne di fede con poteri speciali. Ricordiamo inoltre che hanno iniziato il loro percorso come novizie prima di scontrarsi con il male, quindi la saga suggerisce che tra loro ci sia un legame o comunque una connessione spirituale molto profonda. Ad accomunare The Conjuring e The Nun c’è poi tutto l’aspetto religioso e la perenne lotta tra Bene e Male.

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Non sono da dimenticare i film sulla bambola Annabelle, collegata all’altro caso con cui era iniziato il primo capitolo, che portano in scena un lato diverso della storia.

Come vedere la saga nella giusta sequenza:

Ricordiamo che la saga si espanderà presto con una serie TV su Max. Il suo scopo sarà proprio quello di mettere ordine in questa storia che salta continuamente avanti e indietro nel tempo (dagli anni ’50 agli anni ’80). Intanto, potete rivivere tutte le emozioni (e paure) della storia dall’inizio alla fine vedendo o rivedendo i film in questa sequenza:

The Nun (1952)

The Nun II (1956)

Annabelle: Creation (1958)

Annabelle (1967)

The Conjuring – L’evocazione (1971)

Annabelle 3 (1972)

La Llorona – Le lacrime del male (1973)

The Conjuring 2 – Il caso Enfield (1977)

The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo (1981)

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