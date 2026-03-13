Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

The Nun II, molto più di un sequel: il segreto che riscrive l'intero universo di The Conjuring

The Nun II non è solo uno spin-off: il secondo capitolo della Suora rivela connessioni inaspettate che intrecciano i destini di tutti i film della saga The Conjuring

The Nun II: ecco il segreto che unisce la saga di The Conjuring

The Nun II non è un semplice sequel, ma il pezzo mancante che unisce tutti i nove film della saga. C’è infatti un legame importante tra questo film in particolare e gli altri capitoli, che parte dal demone protagonista, Valak, che appare proprio con le sembianze di una suora.

The Nun II, il legame con la saga di The Conjuring è molto forte: ecco perché

Valak appare per la prima volta in The Conjuring 2 (mentre tormenta i coniugi Warren), ma è nei due film di The Nun che scopriamo le origini: come è nato e perché ha scelto quell’aspetto proprio in un’abbazia della Romania. È dunque il primo (ma non l’unico) elemento che collega i due film, apparentemente separati. Ma esiste un altro elemento che lega l’intera saga. C’è infatti un misterioso parallelismo tra Suor Irene (la protagonista di The Nun) e Lorraine Warren (la protagonista di The Conjuring): entrambe sono donne di fede con poteri speciali. Ricordiamo inoltre che hanno iniziato il loro percorso come novizie prima di scontrarsi con il male, quindi la saga suggerisce che tra loro ci sia un legame o comunque una connessione spirituale molto profonda. Ad accomunare The Conjuring e The Nun c’è poi tutto l’aspetto religioso e la perenne lotta tra Bene e Male.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Non sono da dimenticare i film sulla bambola Annabelle, collegata all’altro caso con cui era iniziato il primo capitolo, che portano in scena un lato diverso della storia.

Come vedere la saga nella giusta sequenza:

Ricordiamo che la saga si espanderà presto con una serie TV su Max. Il suo scopo sarà proprio quello di mettere ordine in questa storia che salta continuamente avanti e indietro nel tempo (dagli anni ’50 agli anni ’80). Intanto, potete rivivere tutte le emozioni (e paure) della storia dall’inizio alla fine vedendo o rivedendo i film in questa sequenza:

The Nun (1952)
The Nun II (1956)
Annabelle: Creation (1958)
Annabelle (1967)
The Conjuring – L’evocazione (1971)
Annabelle 3 (1972)
La Llorona – Le lacrime del male (1973)
The Conjuring 2 – Il caso Enfield (1977)
The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo (1981)

Potrebbe interessarti anche

The Conjuring

The Conjuring: tutti i film della saga horror in ordine di visione in streaming

Trama, cast, curiosità e tutto ciò che devi sapere sulla The Conjuring Saga, la seri...
The Conjuring - Il Rito Finale, il nuovo trailer del film è agghiacciante

The Conjuring - Il Rito Finale: nel trailer i Warren tornano con un caso da incubo che scuote le fondamenta del paranormale

Il nuovo trailer svela un horror intenso: i coniugi Warren affrontano un terrore leg...
Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Nel Principe dimenticato l'attore francese deve rassegnarsi alla crescita della sua ...
Il film che ha cambiato (in peggio) la vita di Blake Lively

Il film che ha cambiato (in peggio) la vita di Blake Lively

Stasera, venerdì 13 marzo 2026, It ends with us, la pellicola che ha scatenato la gu...
Aka7even

LDA e Aka 7even, testo e significato di “Poesie Clandestine” a Sanremo 2026

LDA e Aka 7even debuttano in duo a Sanremo 2026 con “Poesie Clandestine”: un brano d...
Scream 7

Scream 7, le prime recensioni dicono tutto: capolavoro sanguinoso o passo falso clamoroso?

Arrivano sul web le prime opinioni sul settimo capitolo della saga horror: cosa avra...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner

Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Pirati dei Caraibi 6, il produttore conferma i rumor sul prossimo film

Pirati dei Caraibi 6, il produttore vuota il sacco: cosa c'è di vero nelle indiscrezioni sul prossimo film

Cosa c'è di vero su Pirati dei Caraibi 6? Il produttore Jerry Bruckheimer rompe il s...
Super Mario Galaxy, i dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer che (forse) vi siete persi

Super Mario Galaxy Il Film mostra il più inatteso tra i cattivi: che sorpresa!

Wart sarà tra i personaggi presenti nel nuovo film animato di Super Mario in arrivo ...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Mina

Mina
Patty Pravo

Patty Pravo
Franco Battiato

Franco Battiato
Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963