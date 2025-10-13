The Night Fall, la soap erede di Terra Amara arriva su Canale 5: il protagonista è famosissimo, conquisterà l’Italia Un nuovo titolo internazionale si prepara a entrare nel palinsesto di Canale 5 e ad affiancarsi ai grandi successi del genere, tra volti noti e atmosfere cupe.

ATV Distribution

Dopo l’ondata di consensi ottenuta da Terra Amara, Mediaset continua a investire sul filone turco, ormai diventato una certezza per il pubblico italiano. Stavolta al centro della scena ci sarà The Night Fall, una produzione che ha già conquistato telespettatori in mezza Europa.

The Night Fall pronta a conquistare Canale 5 come Terra Amara

Secondo le prime indiscrezioni, arriverà su Canale 5 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il titolo originale, Bir Gece Masalı, è già familiare ai fan del genere: una serie che mescola passione, segreti e vendetta con una fotografia da film e una scrittura capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo episodio. Burak Deniz, volto amatissimo in Italia, tornerà protagonista assoluto dopo il successo di Another Love, affiancato da Su Burcu Yazgi Coskun, giovane attrice turca che si sta rapidamente affermando tra le nuove stelle della serialità di Istanbul.

Una trama che unisce dramma e thriller

La storia ruota attorno a Mahir, un commissario di polizia che torna nella sua città natale, Denizli, deciso a scoprire la verità sulla morte del padre, assassinato vent’anni prima. Durante le indagini, però, la sua strada si incrocia con quella di Canfeza, la figlia dell’uomo che sta cercando. Da quell’incontro nasce una passione travolgente e impossibile, destinata a sconvolgere le loro vite e a trasformarsi in un gioco pericoloso tra amore e vendetta. The Night Fall è una storia che unisce il fascino delle grandi soap turche all’intensità di un thriller psicologico. Ogni episodio lascia un segno, in un crescendo di tensione che alterna sentimenti e segreti inconfessabili. Le prime immagini diffuse dai canali internazionali lasciano intravedere un’atmosfera cupa e cinematografica, con scene girate tra le strade notturne di Istanbul che restituiscono tutto il senso di mistero del titolo.

La forza del racconto turco e il protagonista noto

Negli ultimi anni, le produzioni turche hanno dimostrato una straordinaria capacità di attrarre il pubblico italiano, raggiungendo ascolti record e fidelizzando milioni di spettatori. Questa nuova serie sembra avere tutte le carte in regola per replicare quel successo. Una scrittura solida, una regia curata nei minimi dettagli e due protagonisti dal carisma indiscutibile. A spiccare è infatti Burak Deniz, volto amatissimo dalle fan italiane e già protagonista di Another Love, che secondo la critica si presenta più passionale e cupo che mai.

Il gossip che infiamma il set

Come spesso accade, anche fuori dallo schermo The Night Fall ha già acceso la curiosità dei fan. Secondo la stampa turca, tra Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun sarebbe nata una storia proprio durante le riprese, cominciate nel settembre del 2024. Un’indiscrezione che ha fatto il giro del web e che, se confermata, aggiungerebbe un pizzico di verità alla chimica evidente tra i due attori sul set. Ad ogni modo The Night Fall si presenta come una delle produzioni più ambiziose dell’anno, pronta a portare su Canale 5 una narrazione più matura, meno melodrammatica e più psicologica.

