Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

The Night Fall, la soap erede di Terra Amara arriva su Canale 5: il protagonista è famosissimo, conquisterà l’Italia

Un nuovo titolo internazionale si prepara a entrare nel palinsesto di Canale 5 e ad affiancarsi ai grandi successi del genere, tra volti noti e atmosfere cupe.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

The Night Fall
ATV Distribution

Dopo l’ondata di consensi ottenuta da Terra Amara, Mediaset continua a investire sul filone turco, ormai diventato una certezza per il pubblico italiano. Stavolta al centro della scena ci sarà The Night Fall, una produzione che ha già conquistato telespettatori in mezza Europa.

The Night Fall pronta a conquistare Canale 5 come Terra Amara

Secondo le prime indiscrezioni, arriverà su Canale 5 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il titolo originale, Bir Gece Masalı, è già familiare ai fan del genere: una serie che mescola passione, segreti e vendetta con una fotografia da film e una scrittura capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo episodio. Burak Deniz, volto amatissimo in Italia, tornerà protagonista assoluto dopo il successo di Another Love, affiancato da Su Burcu Yazgi Coskun, giovane attrice turca che si sta rapidamente affermando tra le nuove stelle della serialità di Istanbul.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una trama che unisce dramma e thriller

La storia ruota attorno a Mahir, un commissario di polizia che torna nella sua città natale, Denizli, deciso a scoprire la verità sulla morte del padre, assassinato vent’anni prima. Durante le indagini, però, la sua strada si incrocia con quella di Canfeza, la figlia dell’uomo che sta cercando. Da quell’incontro nasce una passione travolgente e impossibile, destinata a sconvolgere le loro vite e a trasformarsi in un gioco pericoloso tra amore e vendetta. The Night Fall è una storia che unisce il fascino delle grandi soap turche all’intensità di un thriller psicologico. Ogni episodio lascia un segno, in un crescendo di tensione che alterna sentimenti e segreti inconfessabili. Le prime immagini diffuse dai canali internazionali lasciano intravedere un’atmosfera cupa e cinematografica, con scene girate tra le strade notturne di Istanbul che restituiscono tutto il senso di mistero del titolo.

La forza del racconto turco e il protagonista noto

Negli ultimi anni, le produzioni turche hanno dimostrato una straordinaria capacità di attrarre il pubblico italiano, raggiungendo ascolti record e fidelizzando milioni di spettatori. Questa nuova serie sembra avere tutte le carte in regola per replicare quel successo. Una scrittura solida, una regia curata nei minimi dettagli e due protagonisti dal carisma indiscutibile. A spiccare è infatti Burak Deniz, volto amatissimo dalle fan italiane e già protagonista di Another Love, che secondo la critica si presenta più passionale e cupo che mai.

Il gossip che infiamma il set

Come spesso accade, anche fuori dallo schermo The Night Fall ha già acceso la curiosità dei fan. Secondo la stampa turca, tra Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun sarebbe nata una storia proprio durante le riprese, cominciate nel settembre del 2024. Un’indiscrezione che ha fatto il giro del web e che, se confermata, aggiungerebbe un pizzico di verità alla chimica evidente tra i due attori sul set. Ad ogni modo The Night Fall si presenta come una delle produzioni più ambiziose dell’anno, pronta a portare su Canale 5 una narrazione più matura, meno melodrammatica e più psicologica.

Potrebbe interessarti anche

another_love

Questa serie tv turca su Mediaset Infinity supera le soap più amate con amore e intrighi

Un thriller turco sorprendente dove amore e mistero si intrecciano: segreti, passion...
Perla nascosta su Mediaset Infinity, una serie turca che rivaleggia con Terra Amara

Su Mediaset Infinity una perla nascosta: la serie turca rivale di Terra Amara

Nel catalogo della piattaforma streaming di Mediaset è "sepolta" una serie tv turca ...
Su Netflix due attori de La notte nel cuore in una serie tv turca che ricorda Twilight

Su Netflix una serie TV misteriosa che unisce Mediaset e Twilight: non crederete ai vostri occhi

Aras Aydın e Leyla Tanlar tornano in questa serie del Colosso dello streaming per la...
Dreamers and Love in streaming su Mediaset Infinity

Dreamers and Love, il canale dove trovare tutte le serie turche più amate: c'è anche Io sono Farah

Da DayDreamer a Terra Amara, passando anche per My Home My Destiny: tutto sulla nuov...
Migliori film erotici in streaming su Netflix

Netflix regala notti bollenti con questi 3 film che accendono la passione

Netflix si fa piccante con tre film 'caldi' che accendono la notte: scene audaci, de...
Terra Amara

Terra Amara, svolta epocale su Rete 4: riparte la soap più amata, cosa vedremo e quando

Grandi novità per il quarto canale, che potrebbe riportare in scena uno dei fenomeni...
Su Netflix c'è un film turco più romantico persino di Endless Love (e con un attore di soap)

Su Netflix c'è un film turco più romantico di Terra Amara: il protagonista è da urlo

Nel catalogo del Colosso dello streaming si nasconde una perla del cinema turco che ...
Un amore come te

Un amore come te, il finale del film turco che ha conquistato tutti: come finisce e dove vederlo in streaming

Una commedia romantica con Burak Özçivit, l’amatissimo Kemal di Endless Love, e la m...
Love of My Life, tutto sulla nuova serie turca di Prime Video

Terra Amara, Zuleyha sbarca in una nuova serie TV turca che farà impazzire i fan su Prime Video

Una grande notizia per i fan di Terra Amara e Endless Love: Prime Video lancia una n...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Özge Özpirinççi

Ozge Ozpirincci
Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Jonas Pepe

Jonas Pepe

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963