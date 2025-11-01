Trova nel Magazine
The Night Fall, dalla Turchia arriva un nuovo sex symbol: sguardo intenso e fascino ruvido

Su Canale 5 sta per arrivare una nuova dizi turca con l'affascinante Burak Deniz come protagonista, e sul web è già un loop di sospiri.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo Terra Amara e La Notte nel Cuore, arriva The Night Fall, una nuova storia di passioni impossibili, segreti e vendetta. Le dizi turche sono diventate un fenomeno globale, e il pubblico italiano ne è completamente dipendente, e questo Mediaset lo sa bene.

Trame intense, volti magnetici, e quella lentezza emozionale che solo le produzioni di Istanbul sanno costruire, e stavolta, a far battere il cuore del prime time di Canale 5 ci penserà lui: Burak Deniz.

Se non lo conoscete, segnatelo: è il volto più amato della nuova generazione turca. Ex modello, attore, protagonista de Le fate ignoranti di Ozpetek e della serie Another Love, oggi torna in The Night Fall nei panni di Mahir, un commissario tormentato che indaga sulla morte del padre.

Burak è il perfetto anti-eroe: sguardo intenso, fascino ruvido, e quella malinconia che lo ha reso un sex symbol internazionale. Su TikTok, ogni sua scena diventa un loop di sospiri. Curiosi di saperne di più? Trovate tutto nel Video!

