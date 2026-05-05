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Netflix sconvolge i fan con un annuncio inaspettato, la serie su agenti e spie si fermerà alla quarta stagione: perché è stata cancellata

Netflix annuncia che The Night Agent si chiuderà con la stagione 4: scelta legata al desiderio di dare una conclusione storia dopo il calo di visualizzazioni.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Brutte notizie per i fan: The Night Agent si concluderà con la quarta stagione, che sarà anche l’ultima. Netflix ha confermato che la produzione è già in corso a Los Angeles e che la decisione di chiudere la serie era stata pianificata in anticipo. La serie con Gabriel Basso, dopo un grande successo iniziale e un calo di popolarità nelle stagioni successive, avrà quindi un ultimo capitolo per chiudere la storia di Peter Sutherland, che sarà protagonista della sua ‘final mission’.

The Night Agent 4, la quarta stagione della serie sarà anche l’ultima: l’annuncio di Netflix

The Night Agent si concluderà con la quarta stagione, in arrivo su Netflix, attualmente in produzione a Los Angeles. L’annuncio è stato dato lunedì dalla piattaforma di streaming. Il creatore Shawn Ryan ha dichiarato: "Fin dal successo iniziale di ‘The Night Agent’, sono stato ossessionato dall’idea di offrire una conclusione degna e avvincente alla serie e al percorso di Peter Sutherland". Ha aggiunto inoltre: "Sono profondamente grato a Netflix e Sony Pictures Television per aver collaborato con me a ‘The Night Agent’ e per averci dato lo spazio necessario per offrire una stagione finale definitiva alla nostra legione di fan in tutto il mondo. Stiamo lavorando sodo per completare la nostra storia e rendere la nostra stagione finale un’esperienza indimenticabile per i nostri fan." Il protagonista Gabriel Basso tornerà nel ruolo di Peter Sutherland, mentre nella quarta stagione entreranno nel cast Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li ed Elizabeth Lail. I dettagli della trama sono ancora to secret.

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La terza stagione vedeva Peter impegnato a rintracciare un agente del Tesoro in fuga a Istanbul con informazioni segrete dopo l’omicidio del suo superiore, dando il via a un’indagine su una rete di riciclaggio e a uno scontro con una giornalista, tra segreti e minacce al governo.

The Night Agent, il successo della serie Netflix

La serie segue Peter Sutherland, un giovane agente dell’FBI che lavora per un programma segreto della Casa Bianca chiamato The Night Agent, una linea di emergenza per agenti sotto copertura. Durante un turno riceve la chiamata di Rose Larkin, una ragazza che ha assistito all’omicidio di due agenti dell’FBI ed è ora nel mirino di un killer. Peter interviene per proteggerla, finendo coinvolto in una pericolosa cospirazione che arriva fino ai vertici del governo, nello Studio Ovale. Lo show ha ottenuto un grande successo globale: la prima stagione è rimasta 17 settimane nella top 10 Netflix nel 2023 ed è stata la più vista nella prima metà dell’anno; la seconda ha raggiunto il nono posto nella prima metà del 2025, mentre la terza ha avuto una performance più breve, restando in classifica per quattro settimane.

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