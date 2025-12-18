Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

The Muppet Show torna in grande stile su Disney+: il teaser ufficiale svela la data da segnare subito

Kermit, Miss Piggy e tutti i Muppet sono pronti a tornare in uno speciale Disney+ per celebrare i 50 anni della serie originale, dal febbraio in streaming.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Li conoscono praticamente tutti, e anche chi non li ha mai visti ne avrà sicuramente sentito parlare. I Muppet hanno lasciato un segno indelebile nella storia: questi iconici personaggi di fantasia sono diventati veri e propri simboli della cultura pop globale, soprattutto negli anni ’70 e, adesso, sono pronti a tornare. Nelle scorse ore, Disney+ ha rilasciato il teaser ufficiale di The Muppet Show, l’evento tv con protagonisti i personaggi creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Non vedete l’ora di fare un tuffo nel passato, vero? Bene, allora continuate a leggere per scoprire quando arriveranno in streaming.

The Muppet Show, il teaser annuncia la data di uscita dell’evento TV: ecco il giorno da segnare!

Disney+ ha pubblicato il primo teaser di The Muppet Show, uno speciale in arrivo il 4 febbraio che celebra i 50 anni della serie originale (1976-1981). Creato da Seth Rogen, lo speciale vedrà la partecipazione di Sabrina Carpenter come guest star e il ritorno di Kermit la Rana e Miss Piggy sul palco del Muppet Theatre. Scritto da Albertina Rizzo e diretto da Alex Timbers, lo speciale è anche un possibile pilot per una nuova serie. I Muppet saranno interpretati dai veterani Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Negli anni, i Muppet hanno avuto numerosi film e special televisivi, tra cui: Ecco il film dei Muppet (1979), The Great Muppet Caper (1981), Muppets Take Manhattan (1984) e It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002). Dal 2004, Disney li gestisce tramite The Muppets Studio, che ha prodotto film come I Muppet (2011) e Muppets Most Wanted, lo speciale Muppets Haunted Mansion (2021) e la serie The Muppets Mayhem Band (2023).

Miss Piggy, Jennifer Lawrence ed Emma Stone al lavoro su un film incentrato sul personaggio dei Muppet

Non molto tempo fa, in un’intervista al podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers, Jennifer Lawrence ha annunciato che produrrà insieme a Emma Stone un film dedicato a Miss Piggy. L bellissima attrice ha dichiarato: "Non so se posso annunciarlo, ma semplicemente lo farò. Io ed Emma Stone produrremo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo." La sceneggiatura sarà firmata dal comico Cole Escola, autore di Oh, Mary!. Lawrence ha anche aggiunto che lei ed Emma Stone potrebbero recitare nel film: "Penso di sì, dobbiamo farlo." Al momento non sono noti dettagli sulla trama né se Disney o la Jim Henson Co saranno coinvolte.

Potrebbe interessarti anche

Miss Piggy torna al cinema: Jennifer Lawrence ed Emma Stone pronte a reinventare l’icona dei Muppet

Miss Piggy torna al cinema: Jennifer Lawrence ed Emma Stone pronte a reinventare l’icona dei Muppet

Jennifer Lawrence annuncia a sorpresa il film su Miss Piggy con Emma Stone: le due s...
Scrubs, pubblicato il teaser trailer della serie reboot

Scrubs, JD e Turk di nuovo in corsia: il teaser del reboot scatena la nostalgia e promette sorprese

Il primo teaser del reboot mostra JD, Turk e l’intera gang tornare al Sacro Cuore tr...
La Bella e la Bestia, Disney punta tutto su Gaston: arriva un nuovo film

La Bella e la Bestia torna al cinema: Disney punta tutto sul cattivo

Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, avrà un film tutto suo: Disney annuncia ...
Johnny Depp sarà Scrooge in un nuovo film ispirato a Canto di Natale di Charles Dickens, intitolato Ebenezer: A Christmas Carol

Johnny Depp diventa avaro come Scrooge: una nuova magia oscura accende il Natale 2026

Dopo anni lontano dai grandi studios, Johnny Depp rinasce nei panni di Scrooge in un...
Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta ci...
Hunger Games, Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel cast del film prequel L'Alba Sulla Mietitura

Hunger Games, tornano due grandi star nel cast del prequel L’Alba Sulla Mietitura: verranno svelati segreti incredibili

Nel nuovo film Lionsgate spuntano i cameo di Katniss e Peeta: l’avventura nei 50esim...
Repeat After Me, dopo It Ends With Us, anche il romanzo di Jessica Warman diventerà un film

Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà

La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di ...
Taylor Swift , quando escono tutti gli episodi dell0a docuserie The Eras Tour The Final Show

Taylor Swift svela i retroscena (imperdibili) del suo Eras Tour: le date e i segreti della docuserie

La pop star mondiale, Taylor Swift, apre le porte del suo tour da record: date, epis...
Paramount dice 'stop' ai film con Emma Stone e altre star dopo le polemiche su Gaza

Paramount shock: Emma Stone e Javier Bardem nella 'lista nera', Hollywood divisa su Gaza e MAGA

Dopo le polemiche su Gaza, Paramount ha deciso di cambiare rotta: stop a progetti co...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Ed Westwick

Ed Westwick
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963