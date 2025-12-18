The Muppet Show torna in grande stile su Disney+: il teaser ufficiale svela la data da segnare subito Kermit, Miss Piggy e tutti i Muppet sono pronti a tornare in uno speciale Disney+ per celebrare i 50 anni della serie originale, dal febbraio in streaming.

Li conoscono praticamente tutti, e anche chi non li ha mai visti ne avrà sicuramente sentito parlare. I Muppet hanno lasciato un segno indelebile nella storia: questi iconici personaggi di fantasia sono diventati veri e propri simboli della cultura pop globale, soprattutto negli anni ’70 e, adesso, sono pronti a tornare. Nelle scorse ore, Disney+ ha rilasciato il teaser ufficiale di The Muppet Show, l’evento tv con protagonisti i personaggi creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter. Non vedete l’ora di fare un tuffo nel passato, vero? Bene, allora continuate a leggere per scoprire quando arriveranno in streaming.

The Muppet Show, il teaser annuncia la data di uscita dell’evento TV: ecco il giorno da segnare!

Disney+ ha pubblicato il primo teaser di The Muppet Show, uno speciale in arrivo il 4 febbraio che celebra i 50 anni della serie originale (1976-1981). Creato da Seth Rogen, lo speciale vedrà la partecipazione di Sabrina Carpenter come guest star e il ritorno di Kermit la Rana e Miss Piggy sul palco del Muppet Theatre. Scritto da Albertina Rizzo e diretto da Alex Timbers, lo speciale è anche un possibile pilot per una nuova serie. I Muppet saranno interpretati dai veterani Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.

Negli anni, i Muppet hanno avuto numerosi film e special televisivi, tra cui: Ecco il film dei Muppet (1979), The Great Muppet Caper (1981), Muppets Take Manhattan (1984) e It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002). Dal 2004, Disney li gestisce tramite The Muppets Studio, che ha prodotto film come I Muppet (2011) e Muppets Most Wanted, lo speciale Muppets Haunted Mansion (2021) e la serie The Muppets Mayhem Band (2023).

Non molto tempo fa, in un’intervista al podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers, Jennifer Lawrence ha annunciato che produrrà insieme a Emma Stone un film dedicato a Miss Piggy. L bellissima attrice ha dichiarato: "Non so se posso annunciarlo, ma semplicemente lo farò. Io ed Emma Stone produrremo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo." La sceneggiatura sarà firmata dal comico Cole Escola, autore di Oh, Mary!. Lawrence ha anche aggiunto che lei ed Emma Stone potrebbero recitare nel film: "Penso di sì, dobbiamo farlo." Al momento non sono noti dettagli sulla trama né se Disney o la Jim Henson Co saranno coinvolte.

