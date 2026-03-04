Elizabeth Banks è alta 15 centimetri nella nuova serie dramedy in arrivo su Sky e Now TV The Miniature Wife presenta un rapporto di coppia dalle prospettive tutte da rivedere, con protagonisti Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Il matrimonio diventa un esperimento fuori controllo in The Miniature Wife, nuova serie prodotta da Media Res (lo studio dietro The Morning Show e Pachinko) e distribuita da Sony Pictures Television, in arrivo in esclusiva su Sky e NOW in primavera. Protagonisti Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen, nei panni di una coppia alle prese con una crisi coniugale che prende una piega letteralmente inaspettata: lui la rimpicciolisce accidentalmente a sei pollici di altezza.

Elizabeth Banks come la signora Minù

Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen, oltre a interpretare i due protagonisti, figurano anche tra i produttori esecutivi. Macfadyen arriva dal successo di Succession, mentre Banks ha alternato negli ultimi anni ruoli da attrice e regista tra cinema e televisione. Accanto a loro un cast che include O-T Fagbenle, Zoe Lister-Jones, Sian Clifford e Sofia Rosinsky come regular, con Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu e Tricia Black in ruoli ricorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie, una dramedy high-concept, è basata sull’omonimo racconto breve di Manuel Gonzales e ruota attorno agli squilibri di potere all’interno del matrimonio. Les (Macfadyen) è uno scienziato che ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria, definita nel trailer "il miracolo della miniaturizzazione", un progetto bio-agritech destinato – nelle sue intenzioni – a cambiare il mondo. Quando però una parte della sostanza finisce accidentalmente su sua moglie Lindy (Banks), la donna si ritrova alta appena quindici centimetri. Da quel momento, la dinamica di coppia si trasforma in un confronto continuo su controllo, dipendenza e autonomia.

Una moglie in miniatura

Nel trailer, Lindy racconta che lei e il marito si sono sempre sostenuti a vicenda: prima lui ha supportato la pubblicazione del suo libro, ora sarebbe il suo turno. L’incidente tecnologico altera però ogni equilibrio. La quotidianità domestica si trasforma in un campo di battaglia, con implicazioni pratiche evidenti ma soprattutto simboliche. La miniaturizzazione diventa una metafora concreta del potere nelle relazioni: chi decide, chi protegge, chi dipende dall’altro.

La serie è creata da Jennifer Ames e Steve Turner (Boardwalk Empire, Goliath), che ricoprono anche il ruolo di showrunner e produttori esecutivi. Greg Mottola, noto per Superbad e The Daytrippers, dirige e produce esecutivamente. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Michael Aguilar e Suzanne Heathcote. La serie arriverà su Peacock e sullo Sky britannico il 9 aprile, quindi possiamo immaginare che anche l’uscita italiana sarà attorno a quella data… e potremo scoprire cosa succede a una coppia quando l’equilibrio (non sono metaforico) si rompe in modo irreversibile (?).

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche