The Mask, dimenticate Jim Carrey: svelata la verità sul cult e qualcuno (finalmente) vuole farci una versione horror Il regista di La Casa - Il Rogo del Male vuole riportare la maschera verde alle origini oscure dei fumetti. Ma vedremo davvero la realizzazione di questo film?

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sébastien Vaniček ha appena finito di terrorizzare il pubblico con La Casa – Il Rogo del Male e già pensa al prossimo incubo da portare sul grande schermo. Durante un’intervista pubblica su Reddit, il regista francese ha rivelato quale franchise sogna di dirigere in futuro. La risposta ha sorpreso tutti: The Mask. Non la commedia con Jim Carrey che ha segnato l’infanzia di una generazione, però. Vaniček vuole qualcosa di radicalmente diverso, più fedele ai fumetti originali, più violento, più oscuro. Un film che molti aspettano da trent’anni.

The Mask, il regista de La Casa – Il Rogo del Male vorrebbe realizzare una versione horror del cult con Carrey

Mettetevi seduti perché questa notizia potrebbe sconvolgervi. Prima di diventare una delle commedie più amate degli anni Novanta, The Mask avrebbe potuto essere un horror. Il film del 1994 con Jim Carrey, tratto dai fumetti Dark Horse Comics, era stato infatti immaginato dalla New Line Cinema come un nuovo franchise dell’orrore (tipo Freddy Krueger). Del resto, il materiale originale era molto più cupo e violento, con un protagonista che indossa la maschera per uccidere alternando massacri e battute taglienti. A cambiare il destino del progetto fu il regista Chuck Russell, già autore di Nightmare 3: I Guerrieri del Sogno e The Blob. In un’intervista del 2017 ha raccontato che ci fu "una vera battaglia" con lo studio per trasformare il film in una commedia. Secondo Russell, i fumetti ricordavano troppo il franchise di Wes Craven e bisognava differenziare l’opera.

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Dopo il successo del film, anche i fumetti vennero in parte modificati per avvicinarsi all’estetica più ironica introdotta dalla pellicola, allontanandosi dalle atmosfere più oscure delle origini. L’idea di un adattamento più fedele ai fumetti, però, è ben viva. Il regista francese Sébastien Vaniček, attualmente nelle sale con La casa – Il rogo del male, ha dichiarato durante una sessione di domande e risposte su Reddit che il franchise che vorrebbe dirigere è proprio The Mask, con l’intenzione di basarsi maggiormente sul fumetto.

La Casa – Il Rogo del Male, il regista francese al cinema con il nuovo film horror

Per chi non ha ancora visto La Casa – Il Rogo del Male, attualmente al cinema, vale la pena capire cosa ha già dimostrato di saper fare Vaniček prima di sognare in grande. Il film racconta la storia di Alice, una vedova che dopo la perdita del marito cerca conforto presso i suoceri nella loro isolata casa di famiglia. La riunione di famiglia si trasforma in un incontro infernale quando lei scopre che i voti pronunciati in vita continuano a vivere anche oltre la morte. La vera tragedia comincia quando, a causa della sconsiderata lettura di alcuni passaggi del Necronomicon, le forze demoniache si risvegliano. Da quel momento, l’abitazione si trasforma in una prigione ermetica e infernale: uno dopo l’altro, i membri della famiglia vengono trasformati in spietati Deadites.

Vaniček utilizza l’orrore per riflettere sulla famiglia acquisita, su quanto il mancato legame di sangue possa trasformarsi in diffidenza, esclusione e persino violenza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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