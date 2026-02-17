The Mandalorian and Grogu: il trailer destinato a far impazzire i fan di Star Wars Din Djarin e il suo piccolo "apprendista" Grogu assalteranno i cinema il 20 maggio: ecco lo spettacolare nuovo trailer.

Star Wars riparte da The Mandalorian and Grogu, la pellicola diretta da Jon Favreau che segna il ritorno della saga di Guerre Stellari nelle sale cinematografiche, con la data italiana fissata per il prossimo 20 maggio. Il progetto non rappresenta solo la prosecuzione delle popolarissime avventure televisive dei due personaggi nate su Disney+ agli albori della storia della piattaforma, ma a giudicare dal nuovissimo trailer (potete visionarlo qui in italiano, e qui in versione originale) si pone come un evento cinematografico su larga scala, destinato a ridefinire gli equilibri della galassia "lontana lontana", che negli ultimi anni ha visto numerosi alti e bassi.

The Mandalorian and Grogu: Star Wars riparte da qui

La trama si colloca in un periodo di estrema fragilità per la Nuova Repubblica. Nonostante la caduta dell’Impero, i signori della guerra imperiali continuano a seminare il caos nei sistemi periferici, agendo come cellule indipendenti ma coordinate. Per contrastare questa minaccia, le istituzioni repubblicane hanno deciso di arruolare ufficialmente Din Djarin (interpretato ancora una volta da Pedro Pascal), e il suo giovane "apprendista" Grogu. I due, ormai legati da un vincolo indissolubile, agiranno come una forza d’élite per proteggere ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto durante la Guerra Civile Galattica.

Le immagini del trailer mostrano per la prima volta i nuovi volti che si uniranno al franchise. Grande attesa per il ruolo di Sigourney Weaver, la cui presenza era stata anticipata da mesi di indiscrezioni: l’icona femminile della fantascienza interpreterà una figura di alto comando della Nuova Repubblica, incaricata di coordinare le missioni del Mandaloriano. Accanto a lei spicca Jeremy Allen White: l’attore, celebre per il suo ruolo in The Bear, presterà la voce al figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt.

Squadra che vince…

Il film vanta un comparto tecnico di eccellenza. La produzione è affidata a un team guidato da Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian Bryce e lo stesso Jon Favreau, garantendo una continuità narrativa e stilistica con l’universo creato per il piccolo schermo. Un elemento di assoluto rilievo è il ritorno di Ludwig Göransson alla colonna sonora: il compositore premio Oscar, già autore storico sulla serie televisiva, è stato chiamato a espandere le sonorità di Star Wars per la dimensione cinematografica, promettendo un’epicità orchestrale di grande impatto. Lucasfilm punta a dimostrare che nonostante tutto la saga ha ancora molto da raccontare nel buio della sala, offrendo un’avventura che promette di unire l’anima dei western spaziali alla spettacolarità dei grandi classici di George Lucas.

