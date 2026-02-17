The Mandalorian and Grogu: il trailer destinato a far impazzire i fan di Star Wars
Din Djarin e il suo piccolo "apprendista" Grogu assalteranno i cinema il 20 maggio: ecco lo spettacolare nuovo trailer.
Star Wars riparte da The Mandalorian and Grogu, la pellicola diretta da Jon Favreau che segna il ritorno della saga di Guerre Stellari nelle sale cinematografiche, con la data italiana fissata per il prossimo 20 maggio. Il progetto non rappresenta solo la prosecuzione delle popolarissime avventure televisive dei due personaggi nate su Disney+ agli albori della storia della piattaforma, ma a giudicare dal nuovissimo trailer (potete visionarlo qui in italiano, e qui in versione originale) si pone come un evento cinematografico su larga scala, destinato a ridefinire gli equilibri della galassia "lontana lontana", che negli ultimi anni ha visto numerosi alti e bassi.
The Mandalorian and Grogu: Star Wars riparte da qui
La trama si colloca in un periodo di estrema fragilità per la Nuova Repubblica. Nonostante la caduta dell’Impero, i signori della guerra imperiali continuano a seminare il caos nei sistemi periferici, agendo come cellule indipendenti ma coordinate. Per contrastare questa minaccia, le istituzioni repubblicane hanno deciso di arruolare ufficialmente Din Djarin (interpretato ancora una volta da Pedro Pascal), e il suo giovane "apprendista" Grogu. I due, ormai legati da un vincolo indissolubile, agiranno come una forza d’élite per proteggere ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto durante la Guerra Civile Galattica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le immagini del trailer mostrano per la prima volta i nuovi volti che si uniranno al franchise. Grande attesa per il ruolo di Sigourney Weaver, la cui presenza era stata anticipata da mesi di indiscrezioni: l’icona femminile della fantascienza interpreterà una figura di alto comando della Nuova Repubblica, incaricata di coordinare le missioni del Mandaloriano. Accanto a lei spicca Jeremy Allen White: l’attore, celebre per il suo ruolo in The Bear, presterà la voce al figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt.
Squadra che vince…
Il film vanta un comparto tecnico di eccellenza. La produzione è affidata a un team guidato da Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian Bryce e lo stesso Jon Favreau, garantendo una continuità narrativa e stilistica con l’universo creato per il piccolo schermo. Un elemento di assoluto rilievo è il ritorno di Ludwig Göransson alla colonna sonora: il compositore premio Oscar, già autore storico sulla serie televisiva, è stato chiamato a espandere le sonorità di Star Wars per la dimensione cinematografica, promettendo un’epicità orchestrale di grande impatto. Lucasfilm punta a dimostrare che nonostante tutto la saga ha ancora molto da raccontare nel buio della sala, offrendo un’avventura che promette di unire l’anima dei western spaziali alla spettacolarità dei grandi classici di George Lucas.
Potrebbe interessarti anche
Il ritorno del mitico Darh Maul è imminente: quando esce la nuova serie di Star Wars
Uno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star War...
Star Wars, Mandalorian e Grogu: un’avventura pazzesca per il fenomeno della cultura pop
Nel trailer del Super Bowl, Mandalorian e Grogu sfrecciano sulla neve tra Tauntaun e...
Lucasfilm sotto i riflettori ma Star Wars non finisce qui: i migliori film in sviluppo che vedremo sullo schermo
Il futuro del franchise di Star Wars appare quanto mai incerto, soprattutto ora che ...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema
Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...
Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix)
Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Supe...
Super Bowl 2026, dove e a che ora vedere in TV e in streaming l'evento che lancia il cinema
Il match tra New England e Seattle infiamma la domenica sportiva americana mentre Ho...
Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi
Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...
James Bond e John Wick 'uniti' per la prima volta: la svolta che non ti aspetti solo allo State of Play di Sony
Lo State of Play dedicato ai nuovi videogiochi in arrivo su PlayStation svela due av...