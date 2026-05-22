Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Star Wars torna al cinema, ma sono passati troppi anni dall'ultimo film: tutto quello che è successo prima di The Mandalorian and Grogu

Tre stagioni, un'adozione e una scelta impossibile: la guida essenziale per arrivare preparati al cinema

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Il 20 maggio è arrivato al cinema il primo film Star Wars in sette anni: The Mandalorian & Grogu. E non è un ritorno qualunque: sono Din Djarin e Grogu, il duo che dal 2019 ha ridefinito cosa può essere Star Wars nel XXI secolo. Se come molti non ricordate benissimo cosa è successo nelle tre stagioni della serie — l’ultima risale al 2023 — questo articolo (e il video qui sopra) fa al caso vostro.

Mando e Grogu, il punto di partenza: un cacciatore di taglie e un bambino

Din Djarin non è un eroe tradizionale. È un Mandaloriano — membro di una cultura guerriera con un codice etico rigidissimo — che lavora come cacciatore di taglie ai margini della galassia. Quando gli viene affidata la cattura di un bersaglio misterioso, si ritrova davanti a Grogu: un essere di cinquant’anni dall’aspetto di un neonato, della stessa specie di Yoda, con una connessione straordinaria alla Forza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Djarin lo consegna. Poi torna indietro a liberarlo. Da quel momento diventa un fuggitivo — e comincia una delle storie più belle che Star Wars abbia mai raccontato.

Grogu: chi è davvero

Il vero nome del piccolo — per lungo tempo chiamato semplicemente "il Bambino", o dai fan "Baby Yoda" — lo scopriamo solo nella seconda stagione, grazie ad Ahsoka Tano: si chiama Grogu, era un Padawan nel Tempio Jedi su Coruscant, e qualcuno lo ha salvato durante l’Ordine 66. Nella terza stagione scopriamo che quel qualcuno era il Maestro Jedi Kelleran Beq.

Grogu è potente nella Forza, ma emotivamente ancora fragilissimo. E soprattutto è profondamente legato a Djarin — un legame che ha scelto di mettere davanti al suo destino da Jedi.

La scelta che cambia tutto

Tra la seconda e la terza stagione, in The Book of Boba Fett, Luke Skywalker offre a Grogu una scelta: intraprendere il percorso da Jedi oppure tornare da Mando. Grogu sceglie Mando. Sceglie l’amore sopra la disciplina spirituale. È una scelta che definisce chi è questo personaggio — e che pesa su tutto quello che vedremo al cinema.

Il finale della terza stagione di The Mandalorian, dove li lasciamo prima del film

La terza stagione si chiude con due momenti fondamentali: la riconquista di Mandalore, pianeta natale decimato dall’Impero, e l’adozione ufficiale di Grogu da parte di Djarin secondo il rito mandaloriano. Da quel momento il bambino si chiama Din Grogu. Padre e figlio, per scelta.

I due vanno a vivere su Nevarro, e Djarin accetta un ruolo ufficiale al servizio della Nuova Repubblica: non più cacciatore di taglie per il miglior offerente, ma agente contro gli ultimi residui imperiali.

Il film: cosa sappiamo

Il film si colloca subito dopo questi eventi. L’Impero è caduto ma i Signori della Guerra imperiali sono ancora attivi. La Nuova Repubblica — fragile e in costruzione — chiama Djarin per una missione ad alto rischio.

Nel cast, oltre a Pedro Pascal, debuttano nell’universo Star Wars Sigourney Weaver nei panni del Colonnello Ward, veterana della Ribellione, e Jeremy Allen White come voce di Rotta the Hutt, figlio di Jabba. Dietro la macchina da presa c’è Jon Favreau, il creatore della serie originale.

132 minuti, girato in parte in IMAX, con le musiche di Ludwig Göransson. Il primo Star Wars pensato per il grande schermo dai tempi de L’Ascesa di Skywalker.

Vale la pena vederlo anche senza aver visto la serie? Probabilmente sì. Ma conoscere il contesto è tutta un’altra cosa. Il video completo è qui sopra — buona visione, e buon film.

Potrebbe interessarti anche

Star Wars - The Mandalorian & Grogu, trailer del film con Pedro Pascal

Star Wars, Mandalorian e Grogu: un’avventura pazzesca per il fenomeno della cultura pop

Nel trailer del Super Bowl, Mandalorian e Grogu sfrecciano sulla neve tra Tauntaun e...
The Mandalorian & Grogu: stessa formula, medesimo risultato ma forse non basta più. Recensione

The Mandalorian & Grogu: stessa formula, medesimo risultato ma forse non basta più. Recensione

La prima avventura al cinema del duo convince ma lascia qualche perplessità sull'imp...
Star Wars Maul - Shadow Lord: tutto sulla nuova serie Lucasfilm

Il ritorno del mitico Darh Maul è imminente: quando esce la nuova serie di Star Wars

Uno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star War...
The Mandalorian and Grogu: ecco il trailer destinato a far impazzire i fan di Star Wars

The Mandalorian and Grogu, il trailer scatena l'entusiasmo dei fan di Star Wars: ecco perché

Din Djarin e il suo piccolo "apprendista" Grogu assalteranno i cinema il 20 maggio: ...
Martin Scorsese ha ora un ruolo nel prossimo Star Wars

Martin Scorsese, da regista ad attore (di nuovo): sarà nel prossimo film di Star Wars e interpreterà questo personaggio

Scorsese ha un ruolo vocale in The Mandalorian and Grogu, prossimo film cinematograf...
E' morto l'attore Michael Pennington, noto per aver recitato in Star Wars - Il Ritorno dello Jedi

È morto Michael Pennington, l’attore vestì i panni Tiaan Jerjerrod in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi: le cause della morte

È morto a 82 anni Michael Pennington, attore shakespeariano noto ai fan di Star Wars...
Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026

Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026

Grandi novità al cinema nel mese di maggio tra drammi, commedie e horror, ma a colpi...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: la lista completa degli appuntamenti al cinema

Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema

Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...
Star Wars Day al Roma Film Music Festival

Star Wars Day, a Milano l'evento che tutto i fan della saga stavano aspettando: dopo 40 anni torna in vita la trilogia più amata del cinema

Per lo Star Wars Day arriva a Milano il cine-concerto con orchestra dal vivo, cospla...

Personaggi

Rosalia

Rosalia
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Noah Schnapp

Noah Schnapp
Pedro Pascal

Pedro Pascal

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963