Arnold Schawarzenegger torna ai film di Natale dopo Una promessa è una promessa: la commedia che salverà le festività è su Prime Video Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson protagonisti del film Man With The Bag su Prime Video: una commedia natalizia che rilancia lo spirito delle feste.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ vero, è ancora molto presto per pensare al Natale, le luci, gli addobbi e i regali ma, non potete negare, che anche voi come noi, non vedete l’ora che arrivi. No, non siamo impazziti nel parlarvi delle festività quando ci apprestiamo ad andare incontro all’estate ma abbiamo una notizia che riguarda un film natalizio che potrebbe rallegrarvi la giornata. Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista di The Man With The Bag, la commedia che arriverà su Prime Video proprio nel mese di dicembre (nel prossimo paragrafo vi sveleremo la data esatta). Al suo fianco anche Alan Ritchson. Di seguito, tutti i dettagli.

The Man With The Bag, Arnold Schwarzenegger re del Natale nel nuovo film Prime Video: cosa sappiamo

Possiamo quasi esserne certi: il Natale 2026 potrebbe avere il volto di Arnold Schwarzenegger e il motivo è semplice. L’attore, insieme ad Alan Ritchson, sarà il protagonista di The Man WIth The Bag, una commedia natalizia per famiglie che arriverà il 2 dicembre in streaming su Prime Video, come annunciato agli Upfront di New York. Il film, diretto da Adam Shankman e con anche Awkwafina nel cast, racconta il furto del sacco magico di Babbo Natale. Per recuperarlo, Babbo Natale recluta Vance, un ladro, che insieme a lui e a un gruppo di alleati dovrà organizzare un colpo rischioso per salvare il Natale.

Il progetto è prodotto da Amazon MGM Studios, con sceneggiatura di Allan Rice e diversi produttori coinvolti, tra cui Lawrence Grey e Dan Spilo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arnold Schwarzenegger al lavoro anche sul film King Conan

Un paio di mesi fa, Arnold Schwarzenegger è tornato a parlare di King Conan, progetto che finalmente sembra aver trovato una guida definitiva con Christopher McQuarrie alla regia e alla sceneggiatura. L’obiettivo è riportare sullo schermo un Conan ormai anziano, segnato dal tempo e dalle battaglie, in una storia più matura che riprende il personaggio creato da Robert E. Howard. L’attore ha raccontato del film durante l’Arnold Sports Festival in Ohio, spiegando: "È una storia grandiosa, Conan è stato re per 40 anni, poi si è adagiato e ora viene costretto ad abbandonare il regno. Poi ci sono i conflitti, ovviamente, e poi in qualche modo torna, e ci sono follia, violenza, magia e creature".

Schwarzenegger ha aggiunto anche il tono spettacolare del progetto: "Oggi abbiamo a disposizione effetti speciali sofisticati, e il sistema degli studios ha un sacco di soldi per rendere quei film davvero grandiosi. Quindi non vedo l’ora di vedere tutti quei progetti". Il film arriva dopo anni di tentativi falliti di portare avanti un terzo capitolo della saga, tra cui Conan the Conqueror e The Legend of Conan, rimasti bloccati nello sviluppo.

Potrebbe interessarti anche