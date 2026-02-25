Trova nel Magazine
Michelle Pfeiffer alle prese con un lutto: la storia intensa connessa a Yellowstone e dove vederla

La nuova serie di Taylor Sheridan sta per arrivare su Paramount+, con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell protagonisti

The Madison: Michelle Pfeiffer e Kurt Russell alle prese col lutto

Paramount+ ha annunciato che The Madison, nuova serie drama firmata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, debutterà a livello globale sabato 14 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming. In queste ore è stato pubblicato anche il trailer, che presenta la serie come il progetto più intimo di Sheridan fino a oggi: una storia d’amore e un dramma familiare costruiti attorno a lutto, resilienza e trasformazione. Protagonisti sono la candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer e il candidato ai Golden Globe Kurt Russell, in un racconto che si muove tra due scenari molto diversi: gli spazi del Montana e l’energia di Manhattan, per mettere al centro i legami che tengono insieme una famiglia quando tutto cambia.

Con The Madison, Sheridan firma la sua serie più intima

La prima stagione è composta da sei episodi e seguirà la famiglia Clyburn, colpita da una tragedia e costretta a ripartire: da New York si trasferisce nella valle del fiume Madison, nel Montana centrale. Nel trailer Pfeiffer pronuncia una frase che chiarisce subito il tono del progetto: "La mia non è una famiglia progettata per resistere alla tragedia". La distribuzione avverrà in due blocchi: i primi tre episodi arriveranno il 14 marzo, mentre i tre finali saranno disponibili la settimana successiva, il 21 marzo. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Accanto a Pfeiffer e Russell, nel cast figurano Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox e Will Arnett. The Madison è ambientata nell’universo creativo di Yellowstone: tra l’altro Vasinova compare anche in 1923 (chiaramente in un altro ruolo). La serie è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Tra i produttori esecutivi ci sono Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell e Keith Cox. Christina Voros dirige tutti e sei gli episodi della prima stagione.

The Madison è collegata a Yellowstone?

La serie non sembra fortemente collegata a Yellowstone, ma dato il suo autore ne condivide inevitabilmente temi e atmosfere: Sheridan è sempre molto attivo e ha, da poco, portato alla luce un nuovo spin-off della sua serie principe, Marshals, che vede Luke Grimes tornare nel suo iconico ruolo di Kayce Dutton. Lasciatosi alle spalle lo Yellowstone Ranch, Dutton entra a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e Navy SEAL per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana.

