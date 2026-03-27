The Madison debutta ed è già record su Paramount+, la serie di Taylor Sheridan va oltre Yellowstone: il motivo 'The Madison’ segna il debutto televisivo più importante di Taylor Sheridan: tre episodi, record di visualizzazioni e arriva già il rinnovo per la stagione 2.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ di poche ore fa una notizia interessante: The Madison, la nuova serie di Taylor Sheridan con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, ha ottenuto un record su Paramount+ in ambito di visualizzazioni nei primi 10 giorni, diventando la serie originale di Sheridan con il lancio più visto sulla piattaforma dal debutto del 14 marzo. Davvero un risultato straordinario e ci chiediamo: "Ci si poteva aspettare di meglio dal creatore di Yellowstone?". Be’, possiamo dire che ogni progetto di questo regista diventa oro.

The Madison, record di visualizzazioni per la serie di Taylor Sheridan: numeri da urlo

Ebbene sì! Taylor Sheridan ha ottenuto un nuovo successo con The Madison, il cui primo episodio ha raggiunto 8 milioni di visualizzazioni globali in streaming nei primi 10 giorni su Paramount+, segnando il lancio più riuscito di sempre di una serie creata da Sheridan sulla piattaforma. Debuttata il 14 marzo con tre episodi, la serie ha registrato particolare successo tra le donne over 35. The Madison è entrata nella Top 5 delle serie più viste in streaming secondo Luminate e, pur classificandosi quinta per minuti totali di visione, ha primeggiato per visualizzazioni medie. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione ed è descritta come l’opera più intima di Sheridan, esplorando dolore, legami familiari e connessioni umane tra Montana e Manhattan.

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Il cast include:

Michelle Pfeiffer

Kurt Russell

Beau Garrett

Elle Chapman

Patrick J. Adams

Amiah Miller

Alaina Pollack

Ben Schnetzer

Kevin Zegers

Rebecca Spence

Danielle Vasinova

Matthew Fox

Will Arnett

La produzione è curata da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, con Sheridan e altri come produttori esecutivi, mentre Christina Alexandra Voros ha diretto tutti e sei gli episodi della prima stagione.

Il confronto al debutto tra Yellowstone e The Madison

Quando Yellowstone debuttò su Paramount Network nel giugno 2018, la premiere di due ore raccolse 2,8 milioni di spettatori in diretta, saliti a quasi 4,8 milioni considerando le visioni differite, stabilendo un record per la rete. Con le stagioni successive, il pubblico crebbe ulteriormente, fino a superare i 12 milioni per la quarta e quinta stagione. Diverso il caso di The Madison, uscita il 14 marzo 2026 in esclusiva su Paramount+: il primo episodio ha totalizzato circa 8 milioni di visualizzazioni nei primi dieci giorni, segnando il più grande debutto streaming di Sheridan sulla piattaforma. Quindi, mentre Yellowstone ebbe un exploit nella televisione, The Madison brilla nello streaming: non confrontabili nei numeri "live", entrambi confermano la capacità di Sheridan di attrarre subito un ampio pubblico, adattandosi ai diversi contesti di fruizione.

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