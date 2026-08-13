The Lincoln Lawyer, la storia non è finita: Netflix rilancia la serie ma punta tutto su un nuovo protagonista La storia della celebre serie continuerà anche dopo la quinta stagione: Netflix lancia lo spin-off con un protagonista (quasi) nuovissimo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il mondo di The Lincoln Lawyer è pronto ad allargarsi. Stando a quanto annuncia Deadline, Netflix sta infatti lavorando a una serie spin-off incentrata sul personaggio di Artemisia "Emi" Finch, la sorellastra di Mickey Haller interpretata da Cobie Smulders (nota al grande pubblico per How I Met Your Mother e per i film del Marvel Cinematic Universe). La sceneggiatura è stata affidata agli stessi produttori della serie principale – Ted Humphrey, Dailyn Rodriguez e Matthew J. Lieberman – con il supporto di A+E Studios.

The Lincoln Lawyer, arriva lo spin-off su un personaggio assente nei romanzi di Connelly

Le voci su questo progetto circolavano già da un po’, ancora prima che Netflix confermasse ufficialmente a maggio che la quinta stagione di The Lincoln Lawyer sarà anche l’ultima. I produttori hanno presentato l’idea ai vertici della piattaforma, che l’hanno accolta con grande entusiasmo, chiedendo subito una prima bozza di copione per velocizzare i tempi. Il personaggio di Emi è un’inedita novità creata appositamente per lo schermo: non compare infatti nei romanzi originali di Michael Connelly. La sua figura serve a colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Harry Bosch, celebre fratellastro di Mickey nei libri. Essendo i diritti di Bosch in mano ad Amazon (che gli ha dedicato la famosa serie su Prime Video), Netflix ha deciso di creare una sorellastra a cui dare, a sua volta, uno show tutto suo.

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I dettagli definitivi sullo spin-off verranno chiusi una volta completati gli accordi con i vari attori e la produzione. L’intenzione è quella di continuare a girare a Los Angeles, soprattutto se la produzione riuscirà a ottenere i crediti d’imposta dello Stato della California.

Cosa accadrà in The Lincoln Lawyer 5

Emi fa la sua prima comparsa proprio sul finale della quarta stagione, ma il suo ruolo diventerà centrale nella quinta, dove Cobie Smulders entrerà nel cast principale. Nei nuovi episodi, la vita dell’avvocato Mickey Haller (Manuel García Rulfo) verrà stravolta quando questa sorellastra sbucata dal nulla gli chiederà aiuto per scagionare una donna condannata ingiustamente. Mickey deciderà di accettare la sfida, dando il via a una complessa battaglia legale.

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