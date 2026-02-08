Trova nel Magazine
The Lincoln Lawyer 5, Netflix anticipa il verdetto: la quinta stagione si farà? Ecco la verità

L’amatissima serie Netflix continua la sua corsa a pieni voti: confermato il rinnovo del legal drama di successo anche per una quinta stagione.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Per la felicità di tantissimi fan, la piattaforma streaming Netflix ha appena emesso il suo verdetto con largo anticipo: Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer è stata rinnovata ufficialmente per una quinta stagione. Questa scelta ovviamente non è casuale, ma sottolinea ancor di più il successo che questo legal drama ha riscosso fin dal suo debutto. Dal 2022, infatti, la serie ha saputo conquistare il pubblico grazie a coinvolgenti intrecci legali, personaggi stratificati e una narrazione serrata e appassionante. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della quarta stagione, ecco qualche dettaglio in più su ciò che potremo vedere in futuro.

Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer, la serie Netflix che ha conquistato tutti

Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer è l’adattamento televisivo della celebre saga letteraria di Michael Connelly e ruota attorno alla figura dell’avvocato difensore Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo. Haller non è il tipico avvocato: opera principalmente dal sedile posteriore della sua Lincoln Navigator, sfrecciando tra casi complicati per le strade di Los Angeles e affrontando un sistema giudiziario tanto affascinante quanto spietato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel corso delle stagioni, il protagonista è stato affiancato da un cast solido e carismatico: la brillante ex moglie e collega Maggie McPherson (Neve Campbell), la spregiudicata assistente Lorna Crane (Becki Newton), la precisa manager Izzy Letts (Jazz Raycole) e il fedele investigatore Cisco Wojciechowski (Angus Sampson).

Il quarto capitolo, che ha debuttato proprio in questi giorni, porta Haller ad affrontare la sfida più personale di sempre: lui stesso viene accusato di omicidio in un caso che mette in discussione la sua reputazione e la sua carriera. La formula della serie, che prevede l’intreccio di casi singoli con archi narrativi più lunghi e la continua evoluzione psicologica dei personaggi, è riuscita a consolidare l’affetto del pubblico episodio dopo episodio.

The Lincoln Lawyer 5, confermata una nuova stagione

La quinta stagione della serie sarà composta da 10 episodi e trarrà ispirazione dal settimo romanzo della saga di Connelly, Resurrection Walk, dando così continuità narrativa agli eventi della quarta stagione. Nonostante Netflix non abbia ancora confermato una data ufficiale di uscita, le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l’estate 2026, con una possibile messa in onda nell’autunno dello stesso anno o nei primi mesi del 2027. Questo rinnovo anticipato, con la quarta stagione attualmente in corso, è un chiaro segnale di fiducia verso una serie che non solo ha performato bene in termini di ascolti, ma ha anche saputo creare una base di fan appassionata, pronta a seguire ogni sviluppo del legal drama.

