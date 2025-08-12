Trova nel Magazine
The Leading Man: una coppia inedita (ed esplosiva) nel cast del nuovo film Netflix

Kevin Hart e John Cena condivideranno per la prima volta il set per il film tratto dall'omonima serie a fumetti dell'editore Oni Press

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix ha deciso di affidare i ruoli da protagonisti per The Leading Man a una coppia del tutto nuova, ovvero quella formata da John Cena e Kevin Hart. Come riporta Deadline, i due vestiranno i panni rispettivamente di una star narcisista di Hollywood e di un agente sotto copertura. La pellicola adatterà l’omonima miniserie a fumetti edita da Oni Press e scritta e disegnata da B. Clay Moore e Jeremy Haun. Jon ed Erich Hoeber firmeranno a quattro mani la sceneggiatura. Ancora nessuna notizia in merito al regista.

Di cosa parla la trama di The Leading Man in streaming su Netflix

Stando a quanto raccontano le anticipazioni, The Leading Man racconterà di un narcisista attore di Hollywood (John Cena) che crede di essere l’eroe d’azione per eccellenza. La star dovrà però scendere a patti con la realtà quando scoprirà che il suo "uomo sulla sedia" (Kevin Hart) è un vero e proprio agente sotto copertura. Costretto a mettere da parte il suo orgoglio, dovrà accettare il fatto che le star dei film d’azione non sono dei veri eroi dopotutto. E dovrà metabolizzarlo mentre tenterà di salvare il mondo.

John Cena e Kevin Hart per la prima volta assieme sul set

Si tratta di un debutto a tutti gli effetti per il duo Cena-Hart, che mai prima di allora aveva condiviso il set per un progetto. Entrambi hanno però già collaborato con Netflix. Per Hart si tratta della sesta volta, dopo Me Time – Un weekend tutto per me, Lift, The Man from Toronto e la miniserie True Story, a cui si aggiunge la commedia 72 Hours (diretta da Tim Story), attualmente in corso di produzione. Per Cena, invece, sarà la seconda collaborazione con il colosso dello streaming dopo l’esperienza con Little Brother.

Quando esce The Leading Man con John Cena e Kevin Hart?

Una domanda a cui, al momento, non è possibile dare una risposta. The Leading Man è attualmente ancora nelle prime fasi di sviluppo e quindi ci vorrà del tempo per avere informazioni più dettagliate.

Programmi

