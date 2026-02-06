The Last Viking, Mads Mikkelsen è ‘fuori dalle righe’ nel film che ha sconvolto al Festival di Venezia: il trailer Dopo aver conquistato la Mostra del Cinema di Venezia, il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas è finalmente disponibile.

È finalmente disponibile il trailer ufficiale italiano di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking, l’attesissima dark comedy con protagonista Mads Mikkelsen, che debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 26 marzo 2026. Il film ha già fatto breccia nel cuore di pubblico e critica durante la sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato accolto con una lunga standing ovation. E dopo aver conquistato la Danimarca con oltre 700mila spettatori in poche settimane, risultando il maggior successo di sempre del regista Anders Thomas Jensen, la pellicola è quasi pronta ad approdare anche in Italia. Prima, però, l’imperdibile trailer: scopriamo di più.

Mio fratello è un vichingo, il trailer ufficiale e la trama del film

Il trailer italiano svela l’essenza di questo viaggio imprevedibile tra identità, memoria e legami di sangue. Al centro della storia troviamo Anker, interpretato da Nikolaj Lie Kaas, che esce dal carcere dopo quindici anni per rapina, rimettendosi alla ricerca del bottino rubato. L’unico problema? Il bottino è stato nascosto e sepolto dal fratello Manfred che, soffrendo di un disturbo della personalità, è ora convinto di essere John Lennon. I due fratelli intraprendono così un viaggio assurdo e pieno di imprevisti alla ricerca del denaro perduto. Una commedia dalle sfumature dark che alterna momenti di grande dolcezza, umorismo nero e malinconia. Un film dall’enorme carica emotiva e dallo sguardo profondamente umano, arricchito da una comicità molto intelligente.

Il cast di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: chi vedremo

A dare vita a questa storia sorprendente è un cast d’eccellenza che vede protagonista Mads Mikkelsen, con un’interpretazione straordinaria nei panni di Manfred, affiancato da Nikolaj Lie Kaas nel ruolo di Anker. I due attori tornano dunque a collaborare ancora una volta con il regista danese Anders Thomas Jensen, autore del celebre Le mele di Adamo e vincitore dell’Oscar per il cortometraggio Election Night. The Last Viking è infatti il sesto film diretto da Jensen e interpretato dai due attori, il quale consolida dunque una collaborazione che dura ormai da oltre 25 anni. Al cast di questa pellicola si aggiungono anche gli attori Sofie Gråbøl, Bodil Jørgensen e Lars Brygmann.

Le riprese del film sono iniziate il 19 agosto 2024 e si sono svolte nell’arco di sette settimane tra Danimarca e Svezia, in particolare sull’isola di Funen e in una foresta vicino a Tollered. Non rimane allora che segnare sul calendario la data del 26 marzo 2026, quando la pellicola debutterà nei cinema italiani per conquistare il pubblico.

