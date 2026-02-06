Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

The Last Viking, Mads Mikkelsen è ‘fuori dalle righe’ nel film che ha sconvolto al Festival di Venezia: il trailer

Dopo aver conquistato la Mostra del Cinema di Venezia, il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas è finalmente disponibile.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

È finalmente disponibile il trailer ufficiale italiano di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking, l’attesissima dark comedy con protagonista Mads Mikkelsen, che debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 26 marzo 2026. Il film ha già fatto breccia nel cuore di pubblico e critica durante la sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato accolto con una lunga standing ovation. E dopo aver conquistato la Danimarca con oltre 700mila spettatori in poche settimane, risultando il maggior successo di sempre del regista Anders Thomas Jensen, la pellicola è quasi pronta ad approdare anche in Italia. Prima, però, l’imperdibile trailer: scopriamo di più.

Mio fratello è un vichingo, il trailer ufficiale e la trama del film

Il trailer italiano svela l’essenza di questo viaggio imprevedibile tra identità, memoria e legami di sangue. Al centro della storia troviamo Anker, interpretato da Nikolaj Lie Kaas, che esce dal carcere dopo quindici anni per rapina, rimettendosi alla ricerca del bottino rubato. L’unico problema? Il bottino è stato nascosto e sepolto dal fratello Manfred che, soffrendo di un disturbo della personalità, è ora convinto di essere John Lennon. I due fratelli intraprendono così un viaggio assurdo e pieno di imprevisti alla ricerca del denaro perduto. Una commedia dalle sfumature dark che alterna momenti di grande dolcezza, umorismo nero e malinconia. Un film dall’enorme carica emotiva e dallo sguardo profondamente umano, arricchito da una comicità molto intelligente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: chi vedremo

A dare vita a questa storia sorprendente è un cast d’eccellenza che vede protagonista Mads Mikkelsen, con un’interpretazione straordinaria nei panni di Manfred, affiancato da Nikolaj Lie Kaas nel ruolo di Anker. I due attori tornano dunque a collaborare ancora una volta con il regista danese Anders Thomas Jensen, autore del celebre Le mele di Adamo e vincitore dell’Oscar per il cortometraggio Election Night. The Last Viking è infatti il sesto film diretto da Jensen e interpretato dai due attori, il quale consolida dunque una collaborazione che dura ormai da oltre 25 anni. Al cast di questa pellicola si aggiungono anche gli attori Sofie Gråbøl, Bodil Jørgensen e Lars Brygmann.

Le riprese del film sono iniziate il 19 agosto 2024 e si sono svolte nell’arco di sette settimane tra Danimarca e Svezia, in particolare sull’isola di Funen e in una foresta vicino a Tollered. Non rimane allora che segnare sul calendario la data del 26 marzo 2026, quando la pellicola debutterà nei cinema italiani per conquistare il pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Super Mario Galaxy, i dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer che (forse) vi siete persi

Super Mario Galaxy scuote i fan: il trailer nasconde dei 'segreti' che (forse) vi siete persi

Il meraviglioso nuovo trailer di Super Mario Galaxy è finalmente uscito: sicuri di a...
Avengers: Doomsday, tutti gli indizi e gli ester egg lasciai dai Russo nei trailer

Avengers: Doomsday, tutti gli indizi e gli ester egg lasciati dai fratelli Russo negli ultimi mesi

I trailer di Avengers: Doomsday non sono davvero trailer ma "storie", a quanto dicon...
Yellowstone: lo spin-off Marshals sconvolge i fan già a partire dal trailer

Yellowstone, lo spin-off Marshals sconvolge i fan (e la polemica non si arresta)

L'attesissimo Marshals: A Yellowstone Story sta facendo molto discutere i fan per un...
Anaconda, Jack Black e Paul Rudd da ridere nel nuovo trailer del remake del cult horror

Anaconda, Jack Black e Paul Rudd nel caos più totale: il nuovo trailer fa morire dal ridere

Jack Black e Paul Rudd presto al cinema col meta-remake del classico horror del 1997...
The Bluff, Karl Urban indomito pirata nel trailer del nuovo film Amazon Prime Video prodotta dai fratelli Russo

The Bluff, un indomito pirata nel trailer del nuovo film evento di Amazon Prime Video

L'attore neozelandese indossa i panni del feroce pirata per il nuovo film prodotto d...
Chrime 101, il trailer del nuovo thriller con Chris Hemsworth e un cast stellare

Crime 101, Chris Hemsworth scappa da Mark Ruffalo nel trailer mozzafiato: il cast è stellare

Dal racconto di Dan Wislow il nuovo film di Bart Layton, che promette azione e intri...
Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama

Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama

Il matrimonio di Zendaya e Robert Pattinson in The Drama potrebbe andare a monte per...
Ghost, tutti i segreti sul cult con Patrick Swayze e Demi Moore, e Whoopi Goldberg terza incomodo

Ghost, tutti i segreti sul cult con Patrick Swayze e Demi Moore, e Whoopi Goldberg terza incomodo

Scopriamo insieme i retroscena sul film simbolo del romanticismo anni ’90, con una s...
Chris Hemsworth

Crime 101, adrenalina pura nel nuovo trailer con Chris Hemsworth: il colpo dell'anno è servito

È in arrivo nei cinema italiani un thriller al cardiopalma con Chris Hemsworth in bi...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Tony Pitony

Tony Pitony
Gabriele Muccino

Gabriele Muccino

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963