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The Last of Us 3, la star di Bridgerton entra nel cast con un ruolo determinante nella storia di Abby

Si allarga il cast di The Last of Us 3 con due nuovi personaggi che saranno molto importanti nel filone di Abby: una è una star di Bridgerton 4

The Last of Us 3, la star di Bridgerton entra nel cast con un ruolo determinante nella storia di Abby

Grandi novità per il cast di The Last of Us 3: HBO ha finalmente trovato i volti per due personaggi fondamentali del secondo capitolo della storia, i fratelli Yara e Lev. A interpretarli saranno rispettivamente Michelle Mao, che è stata una delle star dell’ultima stagione di Bridgerton, e Kyriana Kratter, che abbiamo invece visto in Star Wars: Skeleton Crew.

The Last of Us 3, arrivano Yara e Lev: chi sono i due fratelli fondamentali nella storia di Abby

I due fratelli appartengono ai Serafiti, una fazione religiosa molto rigida e severa. La loro presenza è fondamentale per la storia di Abby Anderson (interpretata da Kaitlyn Dever), che sarà la protagonista assoluta della terza stagione. Nel gioco, Lev (Kyriana Kratter) è un ragazzino transgender di 13 anni che diventa il compagno di viaggio e la guida morale di Abby. Per questo ruolo, HBO ha cercato a lungo un giovane talento attraverso provini molto inclusivi, scegliendo alla fine la quindicenne Kratter.

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L’attrice, nonostante la giovane età, ha già lavorato con grandi nomi come Jude Law nella serie di Disney+ Star Wars: Skeleton Crew, mentre Michelle Mao si è fatta notare recentemente su Netflix nel ruolo di Rosamund nella quarta stagione di Bridgerton ed è la protagonista di un nuovo film presentato al festival del cinema Sundance. Si tratta, dunque, di due giovani e promettenti talenti che potrebbero presto esplodere anche al cinema oltre che in TV.

Novità e ritorni in The Last of Us 3

Nella terza stagione vedremo molti volti noti e diverse novità. Oltre a Bella Ramsey (Ellie), di cui dovremo conoscere il destino dopo quanto accaduto alla fine della seconda stagione, ritroveremo Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) e Jeffrey Wright (Isaac). Jorge Lendeborg Jr. prenderà il posto di Danny Ramirez nel ruolo di Manny. Vedremo anche Clea DuVall come membro dei Serafiti, mentre Jason Ritter e Patrick Wilson avranno ruoli importanti legati al passato e al presente di Abby.

Dietro le quinte c’è stato un piccolo cambiamento: se le prime due stagioni sono state guidate dalla coppia Craig Mazin e Neil Druckmann (l’ideatore del gioco), per questa terza stagione Craig Mazin ha lavorato come unico responsabile della produzione (showrunner).

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