The Last of Us 3 a rischio cancellazione? I Mondiali di calcio dietro allo stop della serie HBO più vista degli ultimi anni
La kermesse calcistica più importante del mondo sembra aver causato un piccolo stop nelle riprese della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey
La stagione 3 di The Last of Us, serie HBO tratta dal videogioco cult di Naughty Dog, è entrata in una fase di stop apparentemente non preventivata e i fan temono un lungo rinvio, se non peggio. Le riprese non sono state di fatto cancellate, ma gli appassionati hanno comunque iniziato a dubitare del futuro di una produzione già al centro di fortissime critiche per quanto mostrato nella stagione 2. E che rischia di sollevare un ulteriore polverone con la stagione 3.
I Mondiali di calcio fermano The Last of Us 3?
Molte testate di settore hanno rilanciato nelle scorse ore una notizia che ha preoccupato i fan: The Last of Us 3 sarebbe stato cancellato. La realtà, ovviamente, è ben diversa. Stando a quanto raccolto dai registri ufficiali delle produzioni attive nella British Columbia, la serie HBO – identificata dal nome in codice Calm Current – avrebbe semplicemente programmato una pausa nelle riprese tra il 1° e il 28 giugno.
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La produzione aveva cominciato a girare lo scorso 2 marzo a Vancouver e, stando al calendario attuale, il termine delle lavorazioni rimane fissato per il 27 novembre 2026. Nessuna chiusura anticipata, nessun blocco definitivo e nessun comunicato che lasci intendere problemi produttivi particolari. Secondo quanto emerso, a portare al temporaneo stop sarebbero stati i concomitanti Mondiali di Calcio, che nelle prossime settimane interesseranno diverse aree coinvolte logisticamente nelle riprese. Al momento HBO non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni dello stop temporaneo, ma tutto lascia intendere che si tratti di una semplice interruzione organizzativa piuttosto che uno stravolgimento così radicale nei programmi.
The Last of Us 3 si concentrerà su Abby
A metà del videogioco The Last of Us 2 la narrazione subiva una decisa battuta d’arresto, riavvolgendo il nastro e cambiando il punto di vista spostandolo su Abby, che nella serie HBO è interpretata da Kaitlyn Dever. Uno dei momenti più delicati e criticati per il gioco di Naughty Dog e che anche per la serie ha lasciato strascichi e malcontento. La stagione 3 di The Last of Us andrà quindi a esplorare il passato di Abby, le conseguenze della morte di suo padre e la strada che l’ha portata a incrociare il destino di Joel ed Ellie. Un viaggio di vendetta che accompagnerà gli spettatori nel cuore di una Seattle devastata dalla guerra tra il Washington Liberation Front e i Serafiti, due fazioni destinate a diventare centrali nei prossimi episodi.
Le prime immagini "rubate" dal set mostrano Abby insieme a Lev, il cui volto è quello di Kyriana Kratter, mentre attraversano una città armati e in costante stato di allerta. Accanto a loro comparirà anche Yara, interpretata da Michelle Mao, figura fondamentale nello sviluppo della storyline dei Serafiti. Questa nuova stagione sarà un decisivo banco di prova per HBO, che dovrà far innamorare nuovamente i fan della serie, allontanati da una seconda stagione che è risultata particolarmente divisiva dopo una prima che aveva sostanzialmente convinto tutti.
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