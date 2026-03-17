The Last of Us 3, una grande notizia che nessuno se lo aspettava: arriva la star di The Conjuring nel cast La terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nuovi volti: la star di The Conjuring, Patrick Wilson, entra nel cast, portando a colpi di scena inediti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sarà una giornata particolarmente bella per i fan di The Last of Us 3 perché ci sono delle novità importanti che riguardano la terza stagione della serie basata sul videogioco Naughty Dog e in uscita nel 2027. Dopo essere diventati membri fissi del cast, Ariella Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord vedono Patrick Wilson unirsi alla terza stagione nel ruolo di Jerry, il padre di Abby (Kaitlyn Dever). Di seguito, tutti i dettagli.

The Last of Us 3, Patrick Wilson nel cast della terza stagione: cosa sappiamo

La terza stagione di The Last of Us, probabilmente l’ultima, porta importanti novità nel cast. Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord passano a ruoli più centrali, mentre Jason Ritter (già apparso come Clicker non accreditato nella prima stagione) interpreterà Hanley, un soldato del WLF, e Patrick Wilson sarà Jerry, il padre di Abby Ambientata vent’anni dopo il crollo della civiltà, la serie segue Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), costretti a sopravvivere insieme attraversando gli Stati Uniti. La seconda stagione, ambientata cinque anni dopo la prima, mostra i protagonisti coinvolti in conflitti più intensi e in un mondo ancora più pericoloso. La trama della terza stagione rimane segreta, ma sarà raccontata dal punto di vista di Abby.

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Oltre ai già noti Mel, Nora e Owen, torneranno Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna e Jeffrey Wright. Tra le nuove aggiunte ci sono Clea DuVall, nei panni di una Serafita, e Jorge Lendeborg Jr. nel ruolo di Manny. Creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie era stata rinnovata per la terza stagione prima della seconda. Mazin sarà l’unico showrunner di questa stagione, dopo l’uscita di Druckmann.

The Last of Us 3, la terza stagione potrebbe essere l’ultima

Da un po’ di tempo ormai, i fan sono piuttosto preoccupati, e il motivo è serio. A quanto pare, si parla di una possibile cancellazione di The Last of Us, anche se HBO ha già confermato la terza stagione. La seconda stagione, divisiva, ha adattato solo metà del secondo videogioco. Neil Druckmann ha lasciato lo showrunner, restando produttore esecutivo. Sul futuro della serie, il presidente di HBO Casey Bloys ha spiegato che le decisioni spettano agli showrunner: "Sembra proprio così, ma per decisioni del genere ci rimettiamo agli showrunner. Quindi potete chiedere a loro." Non è ancora chiaro se la terza stagione sarà l’ultima né quando uscirà, ma un annuncio ufficiale è previsto nei prossimi mesi. Al momento, purtroppo, sono solo voci che, in molti, sperano non siano vere. Noi continueremo ad aggiornarvi.

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