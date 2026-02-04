The Last of Us 3, scelto il volto che sostituirà un personaggio chiave: arriva anche una star nella terza stagione La produzione HBO ha scelto chi prenderà il posto di Danny Ramirez nella terza stagione della serie: un cambio forzato, ma spazio anche a un nuovo ingresso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Di recente è stato confermato un cambio nel cast di The Last of Us 3: è stato scelto un nuovo attore per il ruolo di Manny al posto di Danny Ramirez, il quale si è visto costretto ad abbandonare per motivi organizzativi. La serie tornerà con una terza stagione, ufficialmente annunciata da HBO Max tramite il CEO, Casey Bloys. Nonostante l’uscita di Neil Druckmann a luglio, la produzione prosegue senza variazioni sotto la guida di Craig Mazin, responsabile delle sceneggiature e delle scelte creative per l’adattamento di The Last of Us Part II. Il debutto della nuova stagione è previsto per il 2027 e, stando a un’altra ultimissima indiscrezione, agli altri attori si sarebbe unita anche un’altra star. Di seguito, vi sveleremo tutti i dettagli.

The Last of Us, Jorge Lendeborg Jr. rimpiazza Danny Ramirez: il cast accoglie una new entry

I fan hanno trovato la loro risposta, se così possiamo dire. Dopo la notizia dell’uscita di Danny Ramirez dal cast di The Last of Us 3 per motivi organizzativi, il ruolo di Manny ha trovato un nuovo interprete, Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: No Way Home). Inoltre, sempre parlando di cast, è stata confermata una new entry nella terza stagione della serie, ovvero, Clea DuVall (Argo), la quale interpreterà una Seraphite, membro della setta antagonista. La serie HBO, basata sull’omonimo videogioco post-apocalittico, è creata da Craig Mazin e Neil Druckmann; Mazin sarà l’unico showrunner della terza stagione dopo l’addio di Druckmann. Il cast principale vede anche:

Bella Ramsey (Ellie)

Kaitlyn Dever (Abby)

Isabela Merced, Gabriel Luna

Young Mazino

Tati Gabrielle

Ariela BarerSpencer Lord

Jeffrey Wright

IL suo debutto risale nel gennaio 2023, e la serie è già stata rinnovata per la terza stagione prevista dopo la seconda nel 2025. La produzione è di HBO e Sony Pictures Television, con Mazin, Druckmann, Carolyn Strauss e altri come produttori esecutivi, affiancati da Halley Gross, PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

The Last of Us 3, la terza stagione sarà l’ultima?: Cosa dice HBO

Un’altra indiscrezione emersa nelle scorse ore e che riguarda la possibilità di che The Last of Us venga cancellato, sta facendo preoccupare i fan. HBO ha confermato la terza stagione della serie, nonostante la seconda stagione sia stata divisiva e abbia coperto solo metà del secondo videogioco. Neil Druckmann ha lasciato il ruolo di showrunner, rimanendo, però, produttore esecutivo. Sul futuro della serie e su una possibile cancellazione, il capo di HBO, Casey Bloys, ha dichiarato: "Sembra proprio così, ma per decisioni del genere ci rimettiamo agli showrunner. Quindi potete chiedere a loro". Non è ancora chiaro se la terza stagione sarà l’ultima né quando uscirà, ma un annuncio ufficiale è atteso nei prossimi mesi.

